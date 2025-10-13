Miau Fest 2025: ¿Cuándo es el ‘Michictlán’ y qué actividades habrá en este festival de gatitos?

El Miau Fest 2025 regresa este mes con un evento dedicado a todos los gatitos que se adelantaron en el camino. El ‘Michictlán’ llega no solo para rendirle homenaje a aquellos gatitos fallecidos, sino también para motivar a una buena causa en pro del cuidado de los animales. Te contamos cómo puedes apoyar, cuándo es y todos los detalles a fondo.

¿Qué es el Miau Fest?

El Miau Fest se realiza en distintos momentos del año con motivo de ayudar a las mascotas (sobre todo a los gatitos) que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Este tipo de eventos tienen un objetivo muy claro el cual es: ayudar a los gatitos sin hogar.

En cada edición del Miau Fest se cuenta con diferente temática en un espacio de encuentro cultural y solidario que combina el arte, la tradición y el activismo en favor de los gatitos y de todos los animales. Así, se crea una serie de actividades divertidas para que no se pierda la chispa y tampoco la empatía.

Miau Fest 2025 'Michictlán' / Marina Bagrova Ampliar

¿Cuándo es el Miau Fest 2025 y qué actividades habrá en el ‘Michictlán’?

Durante el Miau Fest 2025 ‘Michitlán’ se podrá participar en diversos planes artísticos y místicos, muy a doc con el mes spooky. La cita es el próximo 18 y 19 de octubre en el Huerto Roma Verde y la cartelera que tienen preparada para todos los asistentes y sus michis son:

Sábado 18 de octubre:

Ceremonia inaugural en punto de las 12:00 hrs

Pasarela de gatitos a las 16:00 hrs

Poesía y música dedicada a las mascotas a las 18:00 hrs

Domingo 19 de octubre:

Teatro a las 14:00 hrs

Pasarela no. 2 de gatitos en punto de las 16:00 hrs

Ópera con la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco junto a Leonora Rebolledo a las 17:00 hrs

Miau Fest 2025 'Michictlán' Ampliar

Recuerda que éstas son solo algunas de las actividades destacadas, sin embargo, también podrás participar en la ofrenda para mascotas. Es decir, deberás traer tu fotografía ideal para que tu michi o mascota aparezca en este altar que todos los asistentes, harán suyo.

Asimismo, te sugerimos revisar las redes sociales oficiales del Miau Fest para tener en cuenta los tiempos y que no te atrases.

Adopción de gatitos en el Miau Fest 2025

Es importante volver a mencionar que el Miau Fest 2025 ‘Michictlán’ tiene como objetivo ayudar a los gatitos que no cuentan con un hogar, por lo que durante el evento se podrá adoptar a los michis que más lo necesitan.

Para ello participarán distintos albergues de gatitos para que se puedan adoptar a varios de ellos. Aún no han dado detalles de los documentos que debes llevar para cumplir con este trámite, sin embargo, en caso de que quieras adoptar a un gatito, te recomendamos no olvidar tu INE para cualquier cosa que se requiera.

Así que ya lo sabes, no olvides llevar a tu gatito o mascota con un disfraz muy espelusnante para no perderte ningún detalle sobre el Miau Fest 2025 ‘Michictlán’.