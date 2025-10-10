Explosión en fábrica de Tennessee deja al menos una persona fallecida y varias desaparecidas
Accurate Energetic Systems registra nuevamente una explosión que deja varias personas desaparecidas y al menos 19 fallecidas.
La mañana de este viernes se registró una explosión en Tennessee, en la empresa Accurate Energetic Systems, ubicada a 80 kilómetros al oeste de Nashville, en donde de acuerdo a los primeros reportes al menos 19 personas se encuentran desaparecidas y se habla de una persona fallecida.
TE PODRÍA INTERESAR: México continuará litigio contra empresas de armas de EE UU: Alejandro Celorio
¿Qué se sabe sobre la explosión en Tennessee?
El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, fue el encargado en dar los primeros reportes en los que confirmó “varias personas con paradero desconocido” y “algunos que han fallecido”.
¿Dónde ocurrió y qué fabrica la empresa afectada?
Accurate Energetic Systems es una compañía especializada en la fabricación de explosivos industriales y material pirotécnico para usos comerciales y militares, por lo que las autoridades mantienen un perímetro de seguridad en la zona mientras se realizan labores de búsqueda y rescate.