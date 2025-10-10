Explosión en fábrica de Tennessee deja al menos una persona fallecida y varias desaparecidas

Al menos 19 personas desaparecidas y una fallecida se reportan por la explosión en una fábrica de productos para el Ejército en Tennessee, EUA.

La mañana de este viernes se registró una explosión en Tennessee, en la empresa Accurate Energetic Systems, ubicada a 80 kilómetros al oeste de Nashville, en donde de acuerdo a los primeros reportes al menos 19 personas se encuentran desaparecidas y se habla de una persona fallecida.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

¿Qué se sabe sobre la explosión en Tennessee?

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, fue el encargado en dar los primeros reportes en los que confirmó “varias personas con paradero desconocido” y “algunos que han fallecido”.

¿Dónde ocurrió y qué fabrica la empresa afectada?

Accurate Energetic Systems es una compañía especializada en la fabricación de explosivos industriales y material pirotécnico para usos comerciales y militares, por lo que las autoridades mantienen un perímetro de seguridad en la zona mientras se realizan labores de búsqueda y rescate.

