Andy Warhol en Chapultepec: La exposición GRATIS que no te puedes perder en CDMX

La Ciudad de México se viste de arte y nostalgia con la llegada de una exposición inédita: por primera vez en el país, podemos adentrarnos en el lado más íntimo del ícono del Pop Art. Se trata de la muestra de Andy Warhol en Chapultepec, un evento cultural que trae un valioso acervo con fotografías instantáneas tomadas por el propio artista en los años setenta y ochenta.

Esta es una oportunidad imperdible para conocer al genio detrás de la famosa lata de sopa Campbell’s desde una perspectiva más personal y cercana.

¿Dónde y hasta cuándo se podrá ver la exposición de Andy Warhol en CDMX?

La exposición “Warhol y su obturador fugaz” se encuentra en la Casa del Lago UNAM, ubicada dentro del Bosque de Chapultepec, la zona más verde y cultural de la Ciudad de México. Los capitalinos y visitantes tienen hasta el 9 de noviembre para visitarla.

La muestra está abierta al público de miércoles a domingo, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. ¡No hay pretexto para perderte el legado de Andy Warhol en Chapultepec!

¿Cuánto cuesta la entrada a esta expo y qué se podrá ver?

¡Buenas noticias! La entrada a la exposición de Andy Warhol en Chapultepec es completamente gratis.

La muestra exhibe un acervo del Luckman Fine Arts Complex de la Universidad Estatal de California que llegó a México gracias a la UNAM. En tu recorrido, podrás encontrar:

Polaroids íntimas: Fotos instantáneas que el propio Warhol tomó a amigos y figuras emblemáticas del mundo artístico, mostrando una faceta más cotidiana.

Fotos instantáneas que el propio Warhol tomó a amigos y figuras emblemáticas del mundo artístico, mostrando una faceta más cotidiana. Serigrafías: Piezas del artista que complementan su obra fotográfica.

Piezas del artista que complementan su obra fotográfica. Material de Consulta: Elementos que permiten profundizar en la prolífica carrera del maestro del arte contemporáneo.

¿Quién fue Andy Warhol?

Andy Warhol (1928-1987) fue un artista estadounidense, figura central y máximo exponente del movimiento conocido como Pop Art. Es reconocido mundialmente por sus obras que se apropian de objetos y personajes de la cultura de masas, como la ya mencionada lata de sopa Campbell’s y el Díptico de Marilyn Monroe.

Warhol no solo fue pintor, también fue cineasta y fotógrafo, logrando difuminar las fronteras entre el arte y la cultura popular, dejando una huella imborrable en el arte contemporáneo. Ahora, su legado fotográfico con Andy Warhol en Chapultepec nos permite asomarnos a su mundo privado.