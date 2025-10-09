Todo lo que debes saber sobre László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

Laszlo Krasznahorkai es un escritor de origen húngaro que acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura 2025. El escritor ha sido elogiado en distintas ocasiones, además, es el segundo escritor de Hungría que gana este premio.

Te contamos quién es, cuáles son sus obras más representativas y más sobre él.

¿Quién es Laszlo Krasznahorkai?

Laszlo Krasznahorkai es un novelista y guionista húngaro que es conocido por su escritura un tanto difícil y exigente. Nacido en Gyula, Hungría, estudió Derecho tanto en su ciudad natal como en Budapest.

Inició su carrera como escritor independiente trabajando en una editorial. Asimismo, durante su carrera ha apoyado al cineasta Béla Tarr, con su cinta Kárhozat.

Es descrito por sus allegados como una persona de carácter fuerte y que no se conforma con nada, siempre está buscando más allá de todo. Él mismo se describe como:

No soy un escritor, escribo libros. Soy un artista que llega a escribir libros, novelas, cuentos cortos. No trabajo en un escritorio con una computadora y esas cosas, trabajo en mi cabeza, como un viejo poeta” — Laszlo Krasznahorkai

¿Cuáles son sus obras más importantes?

Las obras más importantes en la carrera de Laszlo Krasznahorkai son principalmente sus novelas, especialmente aquellas que definen su estilo y su visión apocalíptica de las cosas, como:

‘Tango Satánico’ de 1985

Es su primera novela y la más conocida, trata sobre un pueblo húngaro al borde del colapso del comunismo que se sumerge en la fe y el autoengaño. Ésta fue adaptada al cine en una película considerad de culto.

‘La melancolía de la resistencia’ de 1989

Considerada por muchos como su obra maestra, retrata el caos y la descomposición social en una ciudad húngara, que con la llegada de un circo que exhibe el cuerpo de una ballena, se desata una serie de eventos desafortunados, llevando a todos a una destrucción total.

‘El barón Wenckheim vuelve a casa’ de 2016

La novela que lo llevó a ganar el National Book Award for Translated Literatura, narra el regreso de un barón a su puebli natal para reencontrarse con el amor de su juventud. Ésta se caracteriza por su comedia negra y la falsedad.

Si quieres adentrarte en sus obras, no te puedes perder las anteriores mencionadas y comprobar por qué lo describen así.

¿Qué otros premios ha obtenido Laszlo Krasznahorkai?

Laszlo Krasznahorkai ha sido galardonado con distintos premios gracias a sus libros y novelas que lo hacen acreedor a recibir reconocimiento internacional. Entre los distintos premios que se le han otorgado, son:

Premio Booker International Prize (2015)

Premio Austriaco de Literatura Europea (2021)

Premio Formentor de las Letras (2024)

Premio Nobel de Literatura (2025)

Sin duda alguna, Laszlo Krasznahorkai, es uno de los escritores más importantes del siglo XXI, además sus críticas lo han llevado a lo alto de la literatura internacional.