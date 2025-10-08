¡Lomitos de Miedo! Fiesta de Halloween Perruna Gratis en CDMX

El evento más esperado por los amantes de los “lomitos” ya tiene fecha y lugar. El Centro Cultural Futurama y la alcaldía Gustavo A. Madero presentan el “Halloween de perritos”, una festividad completamente gratuita que combina la diversión de la noche de brujas con la importante causa de la adopción responsable.

En pleno 31 de octubre, la celebración transformará el icónico recinto artístico, que alguna vez fue cine, en un punto de encuentro para toda la familia y sus mascotas. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de siete horas de convivencia, alegría y, sobre todo, para crear conciencia sobre los 18.8 millones de perros que, según datos recientes, viven en situación de calle en México.

¿Cuándo y dónde será el Halloween de masctoas?

Si quieres ser parte de esta fiesta peluda, aquí tienes toda la información esencial:

Evento: Halloween para perritos

Fecha y hora: 31 de octubre, incia a las 14:00 hrs y concluirá cerca de las 20:00 hrs

Lugar: Centro Cultural Futurama

Dirección: Cerrada de Octavio 15, Lindavista, G.A.M, 07300, CDMX

Costo de entrada: GRATIS

Acceso: El evento es para toda la familia

Adopciones, disfraces y servicios de salud: Las actividades que no te puedes perder

El “Halloween de perritos” es mucho más que un desfile. La festividad se ha programado para ser un día completo de actividades que fomentan el cuidado y el bienestar animal.

El foco principal: Adopciones responsables

Para quienes deseen darle una vida nueva a un perruno, el evento contará con una sección dedicada a las adopciones responsables. Esta iniciativa es fundamental para combatir el abandono y darles un hogar amoroso a los “lomitos” que tanto lo necesitan. Es la oportunidad de hacer que el 31 de octubre sea recordado como el día en que tu familia creció.

Concurso y pasarela de disfraces

La dosis de diversión y ternura está garantizada con el concurso de disfraces. Todas aquellas personas con un amigo canino podrán llevarlo vestido de fantasma, vampiro, calavera o cualquier personaje icónico. Se promete mucho ladrido, sustos, ternura y premios durante la pachanga. ¡La creatividad será recompensada!

Servicios y más para tu mascota

El evento también busca ser un espacio de utilidad para los dueños de mascotas, por lo que se han incluido diversas actividades y servicios:

Servicios de salud para los peludos.

para los peludos. Una Zona de juegos para que los perritos se diviertan.

para que los perritos se diviertan. Una Marcha festiva.

festiva. Bazar con stands temáticos donde podrás encontrar productos únicos para tu mascota.