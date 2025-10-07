México Mundial Sub 20: ¿Cuándo juega la Selección Mexicana los Cuartos de Final?, día, horario y rival

México Mundial Sub 20: Cuartos de Final en vivo, cuándo, a qué hora y quién es el rival de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue con el sueño de ser Campeón del Mundo intacto y este martes eliminó del Mundial Sub 20 a los anfitriones, Chile, con una contundente goleada de 4-1 y se afianzó como la revelación del campeonato, con un buen futbol y ahora, ya instalados en Cuartos de Final, esperan por Argentina o Nigeria.

El equipo de Eduardo Arce ha conquistado, no solo a la afición nacional, sino a la prensa internacional, que, los ponen como uno de los candidatos a ganar la competición, teniendo a Gilberto Mora como una de sus grandes figuras.

MÉXICO, ALZA LA MANO EN EL MUNDIAL SUB 20: ELIMINÓ A CHILE Y VA A CUARTOS DE FINAL

En un duelo cargado de simbolismo, donde el anfitrión chileno soñaba con dar la sorpresa ante su público en el Estadio Elías Figueroa Brander, la Selección Mexicana Sub-20 no dejó dudas y aplastaron 4-1 a los chilenos en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025.

Desde el pitazo inicial, México impuso su ritmo. Con una presión asfixiante en el mediocampo, los aztecas controlaron la posesión. El gol llegaría inevitablemente: al 26′, Alexei Domínguez filtró un trazo largo magistral a Gilberto Mora, quien de primera intención y con calidad, otorgo el pase a gol para Tahiel Jiménez quien definió certero al arco rival, de esta manera, concretando el 1-0 al medio tempo.

La segunda mitad arrancó con Chile lanzando todo al frente. Sin embargo, al 67′, en una jugada colectiva de lujo, Elías Montiel asistió a Íker Fimbres quien de pierna derecha por la media luna selló la segunda anotación azteca.

No obstante, México empezó la feria de goles, ya que al 80’, Hugo Camberos de revulsivo, entró al campo de juego y tras un centro raso a segundo palo remató con el arco libre para imponer el 3-0, mientras que 6’ minutos más tarde, Amaury Morales dentro del área, gano la espalda del lateral y en diagonal retrasada, Camberos definió a primer palo para hacerse del doblete en su cuenta personal.

En la recta final, Juan Rossel de Chile, dentro del área con un impacto potente venció a Emmanuel Ochoa para cerrar el único tanto de los chilenos.

Con ello, México avanza con boleto en mano a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20, en espera de Argentina o Nigeria como posibles rivales.

¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO LOS CUARTOS DEL MUNDIAL SUB 20?

Será el próximo sábado cuando el equipo de Eduardo Arce vuelva a escena para encarar los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, donde ya espera rival que saldrá entre Argentina y Nigeria, dos potencias a nivel juvenil.

El juego será a las 17:00 Hrs, tiempo de México, justo dos horas antes de que la Selección Mayor juegue ante Colombia.

En caso de avanzar a Semifinales, en la llave está España y Colombia, otros de los candidatos a ganar el torneo.