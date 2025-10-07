Gobierno de CDMX inicia programa de repavimentación en 250 kilómetros

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de mañana se inicia la repavimentación CDMX en las 69 vialidades más importantes de la capital.Se van a repavimentar nueve vialidades primarias de alta velocidad como Viaducto Tlalpan, 35 ejes viales y 25 avenidas importantes.

El programa comenzará este miércoles con el reencarpetamiento de la avenida Constituyentes, en el tramo que va del kilómetro 13 hasta Periférico Norte; el jueves iniciará en avenida Paseo de la Reforma, en el tramo desde el kilómetro 13 y hasta Periférico.

🚧 Con una inversión histórica de 2 mil 600 millones de pesos, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, puso en marcha el programa #CualliOhtli (Buen Camino). 🌆



Este programa estratégico de pavimentación en vialidades primarias busca atender de raíz una de las principales… pic.twitter.com/5Kk8fozVXT — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 7, 2025

¿Cuándo y cómo se realizarán los trabajos de repavimentación?

Este programa de repavimentación está diseñado para ejercerse en dos años; es decir, tanto en el 2025 como en el 2026.La primera etapa será de octubre de este año a mayo del 2026.

El secretario de Obras de la Ciudad, Raúl Basulto, informó que se están iniciando los procesos de licitación para las obras.“Ya tenemos en marcha 52 procesos de contratación, de licitación pública, que nos va a permitir tener toda esta fuerza de trabajo con distintas empresas que nos van a ayudar en los trabajos, lo que nos va a permitir que cuando menos, cada empresa tenga un tren de trabajo”, dijo.

En algunos casos, añadió, como algunas avenidas “que son un poco más largas, caso Periférico, estaremos ampliando el número de trenes de trabajo, pero la base de este programa son 52 trenes de trabajo, lo que da un total aproximado de 416 maquinarias, que van a estar trabajando a lo largo de todos estos meses”.

🚧 Mejor movilidad para todas y todos 🚦



El titular de la @SOBSECDMX, Raúl Basulto Luviano, informó que se intervendrán los 35 ejes viales, 25 vialidades principales y 9 grandes avenidas de acceso a la Ciudad de México, entre ellas:



🏙️ Calzada de Tlalpan

🚗 Periférico

🚦… pic.twitter.com/iA7nwzn4Mk — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 7, 2025

¿Cuál será la inversión total del programa?

Los trabajos de reencarpetamiento se van a realizar por las noches.La inversión total será de 2 mil 600 millones de pesos.

En la Ciudad de México hay 217 vialidades primarias, con más de mil 116 kilómetros lineales. De este total, nueve son grandes vialidades que le dan acceso a la capital; 35 son ejes viales y 173 son vialidades principales.

#EnVivo Acompáñame a la presentación de Cualli Ohtli (Buen Camino): Programa Estratégico De Repavimentación En Vialidades Primarias. https://t.co/XZsxOpz0k7 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 7, 2025

