Feria Internacional del Libro en el Zócalo: Fechas, horarios y más actividades en su edición XXV

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la CDMX es un evento que año con año tiene un objetivo muy claro y ese es difundir y llegar a más personas desde la lectura y literatura. Durante la feria se tratan diversos temas, desde políticos hasta entretenimiento, por lo que hay opción para todos y todas y de cualquier edad.

Si eres de los que no se pierden estos eventos culturales, te dejamos todos los detalles para que no te pierdas la feria más top del centro de la capital.

¿Cuáles son las fechas para la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FILZ)?

La Feria Internacional del Libro del Zócalo anualmente cuenta con la presencia de grandes representantes de la literatura, académicos y académicas, periodistas y más personas importantes de la vida cultural de México y del mundo. Esta feria cada vez se vuelve más importante y grande, pues incluso se entregan varios reconocimientos para agradecer su aportación cultural a nivel nacional e internacional.

La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025 se llevará a cabo del próximo viernes 10 al domingo al 19 de octubre. El acceso es completamente gratuito y para todas las edades.

¿Qué otras actividades habrá en la Feria Internacional del Libro del Zócalo?

Dentro de las actividades que habrá en esta feria tan importante para la capital del país, se encontrarán:

Presentaciones de libros : entre los más reconocidos y reconocidas aparecen Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, “El Fisgón”, Jenaro Villamil, Amandititita y Álvaro Cueva.

: entre los más reconocidos y reconocidas aparecen Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, “El Fisgón”, Jenaro Villamil, Amandititita y Álvaro Cueva. Música : estarán La Tremenda Korte, Horacio Franco, Los músicos de José y lo mejor, habrá una orquesta en pro de Palestina.

: estarán La Tremenda Korte, Horacio Franco, Los músicos de José y lo mejor, habrá una orquesta en pro de Palestina. Charlas: tocarán diversos temas y estarán Alejandro Quintanar, José Ramón Calvo, Hiram Ruvalcaba, Leticia Calderón, Christian Nader y Alina Duarte.

Pero si quieres revisar la cartelera por día, te sugerimos revisar la página oficial de X (antes twitter) de Brigada Cultural, pues ellos tienen todos los detalles día a día.