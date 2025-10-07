¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México? El SMN revela la fecha tan esperada

La temporada de lluvias en la CDMX ha sido bastante caótico pues, en los meses de junio y julio se rompieron récords de precipitación de acuerdo con el gobierno capitalino. Asimismo, esto tuvo una afectación en distintas colonias de la mayoría de las alcaldías de la capital, pero también ayudó a recuperar el nivel de agua de distintas presas que son vitales para esta región del país.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias? Ampliar

Y así varios se preguntan cuándo es que termina la temporada de lluvias este 2025, por lo que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado la fecha en que éstas se irán, te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias este 2025 en México?

De acuerdo con el SMN y la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) han anunciado que la temporada de lluvias y ciclones en México terminará hasta el 30 de noviembre.

Hay que tener en cuenta que éstas no van a desaparecer de un día a otro, sino que se van a desvanecer poco a poco para que el 30 de noviembre ya no exista ni una gota del cielo.

Sin embargo, alertaron a la población de mantenerse al tanto en este último mes porque aún hay ciclones y tormentas eléctricas causando encharcamientos e inundaciones en distintas partes del país, sobre todo en las costas.

¿Cómo será la transición de las lluvias a los frentes fríos?

Las mismas autoridades correspondientes mencionaron que la temporada de lluvias comenzará a reducirse en octubre, por lo que a finales del mismo mes e inicios de noviembre, las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente.

Es importante recordar que el 15 de septiembre se presentó el primer frente frío. Por ende, tanto septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y parte de febrero se sienten temperaturas bajas en la CDMX.

Asimismo las autoridades exhortan a la población a mantenerse al tanto de todo el clima en el país para seguir informándose y protegerse de la mejor manera.