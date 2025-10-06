Superluna de Cosecha de octubre 2025: ¿Qué pasa en la Tierra y a qué hora verla en México?

La superluna es un fenómeno que ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, es decir, cuando la Luna está más cerca de nuestro planeta. / Javier Zayas Photography

Esta noche, la superluna de cosecha de octubre hará su aparición en un evento más del comportamiento astronómico que muchos disfrutan y que incluso puede ser una buena forma de terminar un lunes, con un tremendo espectáculo de nuestro satélite natural. Pero, ¿sabes qué pasa en la Tierra cuando ocurre un fenómeno así?

Primero hay que entender qué la superluna es un fenómeno que ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, es decir, cuando la Luna está más cerca de nuestro planeta. Esto hace que tenga un aspecto más grande y que brille mucho más.

Las consecuencias en la Tierra cuando hay una superluna

De acuerdo con Paula Sánchez, de National Geographic España, durante este tipo de fenómenos la atracción gravitatoria de la Luna es más fuerte sobre nuestro planeta debido a su cercanía, lo que ocasiona mareas más vivas y, por tanto, más extremas o peligrosas, ya sean altas o bajas.

Sin embargo, aunque hay quienes señalan que una superluna podría causar perturbaciones geológicas o fenómenos como tsunamis o terremotos, según el Instituto de Astrofísica de Canarias, las probabilidades son mínimas, porque el crecimiento aparente de la Luna es en realidad muy pequeño.

¿Cuándo será la superluna más grande del siglo?

Según el mismo instituto, se estima que el 6 de diciembre de 2052, es decir, dentro de 27 años, podría ocurrir que la Luna manifieste su mayor acercamiento a la Tierra. Los expertos apuntan que entonces se encontraría a 356 mil 429 kilómetros de distancia.

¿A qué hora ver la superluna de octubre en México?

La superluna de este mes tendrá su mejor momento alrededor de las 10 de la noche, aunque seguirá siendo visible hasta el 9 de octubre, se estima.

