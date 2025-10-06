Feria del Pulque: Fechas, sede, cómo llegar y todos los detalles para el evento dedicado a la bebida de los dioses

El pulque es una de las bebidas mexicanas milenarias que siguen siendo de las favoritas de los habitantes. Se dice que es ‘la bebida de los dioses’ y es que este sobrenombre tiene su origen en la época prehispánica, pues es es una bebida alcohólica de origen natural que se obtiene de la penca de los magueyes y se elabora a partir de la fermentación de la famosa “aguamiel”.

Ahora bien, si tu disfrutas de tomar el pulque, te dejamos la guía imperdible para asistir a la Feria del Pulque en Atizapán.

Feria del pulque en Atizapán Ampliar

¿Cuándo es la Feria del Pulque y cómo llegar?

Si andas buscando un plan de fin de semana que combine tradición, sabor y mucha fiesta, la tercera edición de la Feria del Pulque de Atizapán está a la vuelta de la esquina.

Prepara tu garganta para probar la famosa ”bebida de los dioses” y lánzate a este evento en el Estado de México donde la bebida ancestral se encuentra con artesanías, gastronomía y música. Esta Feria del Pulque es una celebración para revalorizar nuestras raíces y apoyar a los productores locales, prometiendo dos días llenos de ambiente para toda la familia.

La Feria del Pulque se llevará a cabo durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025.

Feria del pulque Ampliar

La cita es en la explanada principal del municipio de Atizapán de Zaragoza, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 1559, colonia El Potrero, Estado de México. Si vas en transporte público, la mejor ruta es dirigirse al metro Tacuba, de la línea 2 del metro de la CDMX y una vez ahí, existe una ruta del Sistema de Transporte Público Concesionado que te llevará hasta un Coppel Canada, su base, que se encuentra a un costado de la explanada.

Aún no se sabe si habrá estacionamiento y cuál es su costo, sin embargo, se espera que las autoridades correspondientes brinden un poco más de información al respecto en los próximos días.

Feria del pulque en Atizapán Ampliar

¿Cuánto cuesta entrar y cuáles son los horarios de la Feria del Pulque?

La mejor noticia es que la entrada es completamente gratuita.

En cuanto a los horarios, la Feria del Pulque abrirá sus puertas ambos días (sábado 11 y domingo 12 de octubre) de 10:00 a 20:00 horas.

En esta edición de la Feria del Pulque, 17 pulquerías locales dirán presente para ofrecer venta y degustación del pulque en todas sus variedades: desde el curado de avena hasta los más exóticos. Entre ellas podrás encontrar a productoras reconocidas como Bella Renata, La Valentina, Wapa Pulque, Vacas Verdes y El Charro Negro.

Pero la Feria del Pulque es mucho más que solo bebida. Es un verdadero escaparate cultural y gastronómico, pues contarán con:

Antojitos y Artesanías: Habrá una rica muestra gastronómica regional para acompañar tu curado y muchísimas artesanías locales para llevarte un recuerdo.

Habrá una rica muestra gastronómica regional para acompañar tu curado y muchísimas artesanías locales para llevarte un recuerdo. Cultura en Vivo: Si eres más de letras, la feria también trae venta de libros, promoción de lectura, poesía y danza.

Si eres más de letras, la feria también trae venta de libros, promoción de lectura, poesía y danza. Música para Bailar: Para que no falte el ambiente, se presentarán agrupaciones como el grupo de danza folclórica Citlalmina, el colectivo de huapango Del Valle, y bandas de rock y ska como Wonderful Ska, Travelin Rock e Indepistos, entre otros talentos de la zona.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de esta bebida milenaria que los aztecas reservaban para la élite, lánzate a la Feria del Pulque en Atizapán y disfruta de esta joya de nuestra tradición.