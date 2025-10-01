Kai Trump promociona hoodies de 130 dólares con sesión de fotos en la Casa Blanca y el Monumento a Lincoln

La nieta de Donald Trump presentó su nueva línea de sudaderas con imágenes tomadas en la Casa Blanca y el Monumento a Lincoln.

Con una sesión de fotos en la Casa Blanca y el Monumento a Lincoln, Kai Trump, la nieta del presidente de Estados Unidos, anunció el lanzamiento de su nueva marca de ropa. A través de redes sociales, la joven de apenas 18 años compartió una serie de fotografías y videos tomados desde la residencia oficial y lugar de trabajo de su abuelo para promocionar sus sudaderas.

Kai Trump, nieta del presidente de Estados Unidos, lanzó su nueva marca de ropa con sesión de fotos en el Monumento a Lincoln y la Casa Blanca. Ampliar

Hoodies en más de 2 mil pesos mexicanos

Cada prenda, que ahora está en preventa, tiene un costo de 130 dólares, es decir, alrededor de 2 mil 380 pesos mexicanos. Las sudaderas llevan las iniciales de Kai (KT) estampadas en la parte frontal y su firma en la manga. La línea está fabricada en Estados Unidos con modelos tanto para hombres como para mujeres.

Las sudaderas de Kai Trump se ofertan en 130 dólares cada una. Ampliar

“Esta colección es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo, y estoy muy agradecida de que por fin esté aquí. Lanzar esta línea ha sido un proyecto muy emocionante. Desde la calidad de la tela hasta los detalles en los diseños, quise crear una prenda que no sea solo merch, sino un básico que puedas usar en cualquier lugar. Son piezas limpias que puedes combinar, mezclar y hacer tuyas. ¡No puedo esperar a ver cómo las estilizan!”, se lee en la página de la nieta de Trump.

Asimismo, Kai aprovechó también para vestir una de sus sudaderas blancas en la Ryder Cup, uno de los torneos de golf más importantes del mundo, donde acompañó a Donald Trump.

Donald Trump y su nieta en la Ryder Cup. Ampliar

Los negocios de la familia Trump

Este lanzamiento se suma a la lista de negocios que la familia Trump ha promocionado desde que Donald Trump asumió nuevamente el cargo como presidente de Estados Unidos. En junio de este año, su hijo Donald Trump Jr. presentó Trump Mobile, mientras que en julio el mismísimo Trump anunció su perfume “Victory 45-47”.

Otros productos son los Trump Sneakers, que se promocionaron como los tenis oficiales del presidente e incluso la Golden Card, una visa dorada de 5 millones de dólares.

