‘El Chuki’, piloto del Cártel de Sinaloa fue detenido en Badiraguato

Juan Pablo “N” es acusado de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas, según informó el Gabinete de Seguridad

Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa

Andrea Dorantes

En Badiraguato, Sinaloa elementos de seguridad federal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, de 26 años de edad, por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Participación de diversas instituciones federales

De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el detenido es piloto aviador y está vinculado al Cártel de Sinaloa.

Los agentes de seguridad, al realizaron investigaciones sobre este sujeto, localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba. Esta persona contaba con una orden de aprehensión vigente.

Detención en Surutato, Badiraguato

Fue así que los efectivos, al realizar recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, identificaron a Juan Pablo “N”, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Según el Gabinete de Seguridad, el detenido se encuentra en la misma causa penal de 12 objetivos de alto nivel de este grupo delictivo, junto con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y el boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr.

