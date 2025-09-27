Jornada violenta en Culiacán deja un oficial muerto

Violenta jornada se vivió en el sector La Conquista, al norte de Culiacán, que fue escenario de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal, que dejó como saldo un agente fallecido y un presunto agresor detenido con armas y equipo táctico.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Culiacán?

Durante un patrullaje, elementos de seguridad tuvieron que responder al ataque con disparos recibidos frente a una vivienda.

El agente Jesús Wenceslao, de 34 años, fue trasladado a un hospital privado, donde murió minutos después mientras recibía atención médica.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el operativo?

El operativo movilizó a fuerzas estatales, federales y militares, quienes sellaron una casa de seguridad y un vehículo con arsenal en su interior.

