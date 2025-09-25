;

  • 25 SEP 2025, Actualizado 18:14

Lluvias intensas en México este 25 de septiembre por monzón y frente frío 4

El SMN prevé lluvias intensas en varias regiones de México este 25 de septiembre, debido al monzón mexicano, el frente frío 4 y la onda tropical 34.

Octavio García Ortiz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, debido al monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles medios, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del país este jueves 25 de septiembre de 2025.

La Conagua detalló que el frente frío 4 se mantendrá estacionario sobre el norte y noreste del país, interactuando con un canal de baja presión, lo que provocará lluvias fuertes a muy fuertes, además de descenso de temperaturas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Condiciones por regiones

  • La onda tropical 34, en combinación con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes en el centro y sur del país.
  • Un canal de baja presión en el oriente y sureste, junto con una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, dejarán chubascos y lluvias fuertes en la zona, así como lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Pese a la presencia de sistemas meteorológicos, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas mayores a 40 °C en Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Pronóstico de lluvias 25 de septiembre

  • Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).
  • Fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo

