  23 SEP 2025

Renovación e.firma en SAT ID: Estos son los requisitos para actualizar tu firma electrónica en línea

Si tu firma electrónica venció hace menos de un año, Hacienda te permite renovarla en línea a través de SAT ID.

FG Trade Latin

Edgar Herrera López

La e.firma es uno de los requisitos más importantes para realizar trámites y utilizar los servicios de Hacienda, e incluso para gestiones en otras dependencias. Si la tuya venció hace menos de un año, ahora puedes renovarla en línea a través de SAT ID.

Requisitos para renovar tu e.firma en SAT ID

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer los requerimientos para la renovación de la firma electrónica avanzada. Para completar el proceso ten a la mano:

  • Tu RFC de 13 posiciones.
  • Un número celular de 10 dígitos.
  • Un correo electrónico personal.
  • Identificación oficial vigente.

¿Cómo renovar la e.firma paso a paso en SAT ID?

Para renovar tu firma electrónica, sigue estos pasos:

  • Entra a satid.sat.gob.mx.
  • Selecciona la opción “Renovación de e.firma”.
  • Captura tu RFC, correo electrónico y número de teléfono.
  • Carga tu identificación oficial en formato digital (archivo claro y legible).
  • Graba un video corto para confirmar tu identidad, siguiendo las instrucciones.
  • Firma tu solicitud digitalmente, procurando que tu firma sea lo más parecida posible a la de tu identificación.

¿Qué hacer si no tienes tu RFC a la mano?

Si no cuentas con tu RFC, el SAT ofrece la posibilidad de consultarlo o generarlo en línea sin necesidad de e.firma. Solo debes ingresar al mismo portal del SAT, elegir la opción de consulta de RFC, y proporcionar los datos solicitados para tramitarlo desde casa.

Requisitos para generar la Constancia de Situación Fiscal con la Cédula de Identificación Fiscal en SAT ID / @SATMX.

