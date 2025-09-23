Renovación e.firma en SAT ID: Estos son los requisitos para actualizar tu firma electrónica en línea
Si tu firma electrónica venció hace menos de un año, Hacienda te permite renovarla en línea a través de SAT ID.
La e.firma es uno de los requisitos más importantes para realizar trámites y utilizar los servicios de Hacienda, e incluso para gestiones en otras dependencias. Si la tuya venció hace menos de un año, ahora puedes renovarla en línea a través de SAT ID.
Requisitos para renovar tu e.firma en SAT ID
Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer los requerimientos para la renovación de la firma electrónica avanzada. Para completar el proceso ten a la mano:
- Tu RFC de 13 posiciones.
- Un número celular de 10 dígitos.
- Un correo electrónico personal.
- Identificación oficial vigente.
TE PUEDE INTERESAR: ¿El SAT congelo tu cuenta bancaria? Estas son 3 formas de recuperarla en 2025
¿Cómo renovar la e.firma paso a paso en SAT ID?
Para renovar tu firma electrónica, sigue estos pasos:
- Entra a satid.sat.gob.mx.
- Selecciona la opción “Renovación de e.firma”.
- Captura tu RFC, correo electrónico y número de teléfono.
- Carga tu identificación oficial en formato digital (archivo claro y legible).
- Graba un video corto para confirmar tu identidad, siguiendo las instrucciones.
- Firma tu solicitud digitalmente, procurando que tu firma sea lo más parecida posible a la de tu identificación.
¿Qué hacer si no tienes tu RFC a la mano?
Si no cuentas con tu RFC, el SAT ofrece la posibilidad de consultarlo o generarlo en línea sin necesidad de e.firma. Solo debes ingresar al mismo portal del SAT, elegir la opción de consulta de RFC, y proporcionar los datos solicitados para tramitarlo desde casa.
TE PUEDE INTERESAR: ¿De cuánto tienen que ser tus deudas para que el Buró de Crédito te las borre en 2025?