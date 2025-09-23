Renovación e.firma en SAT ID: Estos son los requisitos para actualizar tu firma electrónica en línea

Si tu firma electrónica venció hace menos de un año, Hacienda te permite renovarla en línea a través de SAT ID. / FG Trade Latin

La e.firma es uno de los requisitos más importantes para realizar trámites y utilizar los servicios de Hacienda, e incluso para gestiones en otras dependencias. Si la tuya venció hace menos de un año, ahora puedes renovarla en línea a través de SAT ID.

Requisitos para renovar tu e.firma en SAT ID

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer los requerimientos para la renovación de la firma electrónica avanzada. Para completar el proceso ten a la mano:

Tu RFC de 13 posiciones.

Un número celular de 10 dígitos.

Un correo electrónico personal.

Identificación oficial vigente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El SAT congelo tu cuenta bancaria? Estas son 3 formas de recuperarla en 2025

Si tu e.firma venció hace menos de un año, conoce los pasos para renovarla en https://t.co/H0Dg6wU84g pic.twitter.com/6KEWLwq1bn — SATMX (@SATMX) September 17, 2025

¿Cómo renovar la e.firma paso a paso en SAT ID?

Para renovar tu firma electrónica, sigue estos pasos:

Entra a satid.sat.gob.mx.

Selecciona la opción “Renovación de e.firma”.

Captura tu RFC, correo electrónico y número de teléfono.

Carga tu identificación oficial en formato digital (archivo claro y legible).

Graba un video corto para confirmar tu identidad, siguiendo las instrucciones.

Firma tu solicitud digitalmente, procurando que tu firma sea lo más parecida posible a la de tu identificación.

¿Qué hacer si no tienes tu RFC a la mano?

Si no cuentas con tu RFC, el SAT ofrece la posibilidad de consultarlo o generarlo en línea sin necesidad de e.firma. Solo debes ingresar al mismo portal del SAT, elegir la opción de consulta de RFC, y proporcionar los datos solicitados para tramitarlo desde casa.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De cuánto tienen que ser tus deudas para que el Buró de Crédito te las borre en 2025?