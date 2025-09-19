Así es como funcionará el nuevo chatbot de Locatel. Podrás realizar trámites y consultas sin necesidad de salir de casa

Ahora, el servicio de atención telefónica de la Ciudad de México, conocido como Locatel, así como lo lees. Con la celebración de su 46 aniversario, el gobierno capitalino anunció la llegada de un chatbot para que los chilangos podamos comunicarnos de una manera más fácil y rápida con la dependencia.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que este nuevo canal busca acercar a la población con las autoridades, brindando una herramienta más directa y sencilla para reportes y consultas.

¿Cómo funcionará el chatbot de Locatel?

Usar el nuevo servicio de Locatel es tan fácil como mandar un mensaje. El director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, compartió los sencillos pasos para empezar a usar el chatbot de Locatel:

Guarda el número: Lo primero es guardar en tus contactos el número de Locatel: 55 56 58 11 11. Abre WhatsApp y saluda: Busca el contacto que acabas de guardar y escribe la palabra “hola” para iniciar la conversación. Elige tu opción: El chatbot te presentará un menú con varias opciones para que elijas la que necesitas.

Lo mejor es que si lo requieres, también puedes pedir hablar con un operador de Locatel para recibir atención personalizada, porque el servicio combina respuestas automáticas con atención humana. Y para tu tranquilidad, el chatbot estará disponible 24/7.

🎉📱 ¡LOCATEL cumple 46 años!

Y lo celebra lanzando su nuevo Chatbot en WhatsApp 🤖💬, donde podrás hacer trámites y consultas como:

🚧 Bachetel

🛒 Mercomuna

🚗 Licencias y tarjetas de circulación



La ciudad, ahora más cerca de ti. ❤️✨

👉 https://t.co/xtjcWWqcF3 pic.twitter.com/7ZS0TPNTjS — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) September 18, 2025

¿Qué se podrá reportar al nuevo chatbot de Locatel?

El nuevo WhatsApp de Locatel te permitirá realizar reportes y trámites sin necesidad de ir a una oficina. El servicio está integrado al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), lo que facilita la generación de folios para dar seguimiento a tus solicitudes.

Entre las cosas que podrás hacer con el nuevo Locatel por WhatsApp, se encuentran:

Bachetel: Podrás mandar la ubicación y fotos de los baches que encuentres en la calle para que sean atendidos.

Podrás mandar la ubicación y fotos de los baches que encuentres en la calle para que sean atendidos. Reporte SUAC: Generar reportes ciudadanos de cualquier tipo.

Generar reportes ciudadanos de cualquier tipo. Información de trámites: Resolver dudas sobre gestiones vehiculares como la licencia permanente, tarjeta de circulación, o la licencia Tipo A.

Con la llegada del chatbot de Locatel, ahora tienes una opción más para comunicarte con tu gobierno y resolver trámites desde la palma de tu mano.

