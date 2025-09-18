adn Noticias abre una nueva era informativa comprometida con la verdad

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, y Luciano Pascoe Rippey, director general, presentaron adn Noticias, la nueva etapa de adn40.

Una nueva era informativa inició este 17 de septiembre con la presentación de adn Noticias, la nueva etapa de adn40, enfocada a cumplir con las exigencias del periodismo actual.

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas y Luciano Pascoe Rippey, director general de adn Noticias, encabezaron el inicio de su nueva etapa que bajo el lema “Te hablamos con la verdad”, informará de lo que ocurre en México y el mundo, principalmente los temas que no quieren que sepas.

adn Noticias apuesta por la pluralidad

Benjamín Salinas adelantó que adn Noticias mantendrá su posición crítica "pero a las ideas, no a las personas... queremos todos los puntos de vista, de todos los colores, y abrir espacios para que todos puedan venir”.

Por su parte, Luciano Pascoe, director de la central de noticias, llamó a hacer la diferencia para el país y la sociedad mexicana.

“Yo los invito a que tomen el camino de la verdad, el camino de la libertad, y el de la pluralidad, y que no tengan duda que ese camino, que va a hacer toda la diferencia para nuestro país y para nuestra sociedad, ese camino se llama adn noticias”.

¿Cambiarán a los conductores en adn Noticias?

Para lograr sus objetivos, adn Noticias mantendrá su plantilla de grandes periodistas, a la que sumará a nuevos comunicadores con la encomienda de hablar con la verdad y sin miedo.

A pesar de este relanzamiento, los cambios no significarán un cambio en su programación del canal ni en el horario de sus contenidos.

