‘Together For Palestine’: Así puedes ver el concierto pro Palestina que encabeza Brian Eno, Damon Albarn, James Blake y más artistas

El conflicto en Gaza a manos del Ejército Israelí, ha dado mucho de qué hablar y protestar, es por eso que muchos artistas han decidido alzar la voz con un concierto benéfico pro Palestina. Te contamos qué artistas participarán en este magno evento y cuándo será.

Together For Palestine: artistas confirmados, fecha y más

A lo largo del último siglo, se han organizado distintos eventos como conciertos para apoyar distintas causas. Un ejemplo de ello es el ‘Live Aid’ en la década de los 80s y el ‘Live Eight’ a inicios de los 2000s.

Ahora en pleno 2025, duele mucho decir que poco ha cambiado esta situación, sin embargo, es una realidad que no se puede evitar. Es por eso que distintos artistas (sobre todo del indie, rock y géneros un poco undeground) están organizado un concierto pro Palestina llamado ‘Together for Palestine’ el cual se llevará a cabo el 17 de septiembre de 2025 en Londres, en el cual participarán artistas como:

Bastille

Damon Albarn

Jamie XX

Cat Burns

Hot Chip

Y muchos otros más. Asimismo, el encargado de supervisar todo el evento es Brian Eno, quien se juntó con la organización benéfica británica Choose Love. Ellos están muy cerca a ciertas organizaciones que trabajan directamente con Gaza, por lo que ayudarán a suministrar los alimentos, suministros médicos y más ayudas.

El mismo Brian Eno declaró en los medios que: “Ante los hombres de Gaza, el silencio se convierte en complicidad. Los artistas siempre han ayudado a las sociedades a denunciar la injusticia e imaginar un futuro mejor. Por eso este concierto es importante. Es hora de que nos unamos no solo para alzar la voz, sino para reafirmar nuestra humanidad compartida’.

¿Cómo ver el concierto ‘Together For Palestine’ en vivo?

De acuerdo con la cuenta oficial ’Together For Palestine’ el concierto que se realizará este 17 de septiembre en la Ovo Arena Wembley en Reino Unido será transmitido en vivo por Youtube. En México se transmitirá a partir de las 12 del día en su canal oficial.

AQUÍ PUEDES VER EL CONCIERTO EN VIVO

‘Together For Palestine’ es un evento que organizan los trabajadores que han hecho posibles los conciertos como el escenógrafo Devlin (que ha colaborado con artistas como Beyoncé, The Weeknd, U2 y Lady Gaga) por lo que es garantía de la calidad del evento para que pueda hacerse realidad y exigir un alto al fuego en Gaza.

