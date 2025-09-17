Jeffrey Epstein: Salen a la luz nuevos contactos de su lista, entre ellos se encuentra Mick Jagger, Dustin Hoffman, Vera Wang y más

El caso de Jeffrey Epstein sigue dando de qué hablar. El Congreso de Estados Unidos ha publicado nuevos documentos que revelan la extensa agenda de contactos del empresario, acusado de ser un depredador sexual.

En ella aparecen nombres de importantes figuras de la política, el entretenimiento y los negocios, lo que ha revivido la polémica alrededor de su caso y de la supuesta “lista” de cómplices. Así que te contamos de quiénes se trata y cómo podrían estar relacionados con el delincuente.

¿Quiénes son los artistas que salieron a la luz en esta lista de Jeffrey Epstein?

Los documentos del caso Jeffrey Epstein incluyen una agenda de contactos de más de 100 páginas, fechada en 2001. A diferencia de la rumoreada “lista Epstein” de clientes, esta agenda parece ser una lista de contactos personales y profesionales. Entre los nombres de alto perfil que se han revelado, se encuentran varios artistas y celebridades:

Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones

Dustin Hoffman, reconocido actor

Simon Le Bon, vocalista de Duran Duran

Rupert Murdoch, magnate de los medios (exdirector de Fox News)

Barbara Walters, periodista

Es importante mencionar que la presencia de estos nombres en la agenda no implica que hayan cometido algún delito o que estuvieran involucrados en las actividades de Jeffrey Epstein. Los documentos también incluyen contactos de médicos, hoteles, restaurantes y otros servicios.

🚨⚡️Publican el minuto que eliminaron de la cámara de la vigilancia de la noche en que murió Jeffrey Epstein https://t.co/ZuUcPqS0g9 pic.twitter.com/uRP8kJRPbJ — El Ojo (@ElOjoEn) September 3, 2025

¿Qué se hará al respecto?

La publicación de estos documentos no está relacionada con una nueva investigación, sino que forma parte de un proceso de transparencia del Departamento de Justicia de EE. UU. y el Congreso, que está “cediendo” a la presión pública. El documento no es la “lista Epstein” que se ha buscado, pues ésta última, que supuestamente contiene nombres de cómplices de sus crímenes, no ha sido certificada por las autoridades.

El exfiscal general William Barr también ha testificado al respecto de su suicidio en la cárcel en 2019, donde fue declarado culpable de prostitución de menores, pero el caso no se reabrió. La revelación de esta agenda de contactos solo sirve para mostrar la red de relaciones que Jeffrey Epstein mantenía con personas influyentes.

