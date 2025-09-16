Robert Redford, actor y director fallece a los 89 años

Robert Redford en la conferencia de prensa de "The Old Man & the Gun". / Vera Anderson

A los 89 años, el actor, productor y director estadounidense, Robert Redford falleció en su casa en Utah.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que perdió la vida, mientras se encontraba dormido, de acuerdo con un comunicado emitido por la jefa Ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Crowan PMK, información emitida por el New York Times.

Charles Robert Redfort Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica California y llegó a convertirse en unos de los grandes íconos de Hollywood, gracias a su carisma talento actoral y estilo propio. Sus padres fueron Martha Hart y Charles Robert Redford Sr., quienes le inculcaron el interés por las artes. Fue alumno de la Universidad de Colorado.

Entre los años 60 y 70 logró saltar a la fama con la cinta “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) y “All the President’s Men” (1976).

Escena de la cinta "Butch Cassidy y Sundance Kid" / John Springer Collection Ampliar

En 1980 obtuvo el Óscar a Mejor Director por “Ordinary People”, siendo ésta su primera cinta detrás de la cámara.

Un año después en 1981 fundó el Instituto Sundance y el Festival de Cine con el mismo nombre, espacio que sirve hoy, como el mayor escaparate de cine independiente en Estados Unidos, siendo una plataforma de suma importancia para los nuevos talentos.

Robert Redford, actor. / Archive Photos Ampliar

En su importante desempeño obtuvo un Óscar más, éste honorífico por su destacada trayectoria en 2002.

Su única nominación al Óscar como Mejor Actor fue por su papel en “El Golpe” en 1973.

Mostró su lado activista al oponerse a la construcción de una central eléctrica en Utah y en 2005 fundó na lado de su hijo James Redford, The redford Center, institución enfocada en narración audiovisual y activismo ambiental.

Dentro de sus actos políticos más importantes, se encuentra su discdurso emitido en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, donde exigió llevar a cabo acciones concreta en contra delo cambio climático.