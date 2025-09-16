“Los Osos” del Grito de Independencia con “El Duende Preguntón”

El gobernador del estado, Alejandro Armenta encabezó la ceremonia del el Grito de Independencia en el Ayuntamiento de Puebla

En “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, “El Duende Preguntón” nos trajo “los osos” que cometierton algunos de los personajes políticas en el marco de las Ceremonias del Grito de Independencia en diversas entidades del país.

Tal es el caso del alcalde de Escárcega, Campeche, quien le cambió el apellido a una de las mujeres destacadas de la independencia, Josefa Ortiz de Domínguez. Y es que mientras la presidenta, Claudia Sheinbaum mencionaba dentro de sus arengas a la también conocida como “La Corregidora” con su nombre original, es decir sin mencionar el apellido de quien fuera su esposo, Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, el alcalde, Juan Carlos Hernández Rath la llamó Josefa Ortiz de Pinedo.

Las críticas no se hicieron esperar y fue fuertemente juzgado por el garrafal error.

Otro de los que también tuvo un tremendo “resbalón” fue Alejandro Armenta, gobernador de Puebla quien en la Ceremonia del Grito de Independencia pronunció “Viva Leonario Vicario” (sic) en lugar de Leona Vicario, cuyo nombre completo es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, quien perteneción al Grupo de Los Guadalupes y fue una de las que financió el movimiento insurgente con su propia riqueza.

Cabe señalar que Armenta eliminó de sus redes sociales el video con el cuestionable error y volvió a publicar el material editado, pero contaba con que el material ya era viral.

¡Qué perro oso!, ¿No?

