EU ofrece 5 mdd por captura de “El Ruso”, alto mando del Cártel de Sinaloa
El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como alto mando del Cártel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por Washington.
De acuerdo con el FBI y la DEA, Ponce Félix también utiliza el nombre de Jesús Alexandro Sánchez Félix y es señalado como líder de “Los Rusos”, brazo armado de “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Acusaciones contra “El Ruso”
Durante la última década, ha enfrentado múltiples cargos en los distritos Central y Sur de California, relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.
El gobierno de Donald Trump sostiene que La Mayiza opera en el noroeste de México, controlando la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Recompensa y contexto internacional
La medida forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Washington ha extendido esta política a otros grupos y líderes criminales, ofreciendo recompensas millonarias.
Además del Cártel de Sinaloa, la administración estadounidense designó como organizaciones terroristas a otros cárteles mexicanos, la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y el grupo criminal transnacional Tren de Aragua.
Cabe recordar que Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusado de liderar el llamado “Cártel de los Soles”, lo que ha derivado en despliegues militares en el Caribe para frenar el tráfico de drogas.
ahz.