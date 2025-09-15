;

¡Starlink baja sus precios en México! Te contamos los nuevos costos de planes, ventajas, desventajas y más

Descubre los nuevos costos del internet satelital de Elon Musk y cómo puedes contratarlo para tener conexión de alta velocidad en cualquier lugar

La conectividad en distintas zonas de México está a punto de cambiar. Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ha anunciado una reducción importante en sus precios, volviéndose una opción más accesible para quienes viven o trabajan en áreas donde el internet tradicional simplemente no llega.

Con esta nueva promoción, la compañía busca expandir su alcance y ofrecer una alternativa rápida y estable para más mexicanos. Te dejamos todos los detalles a continuación.

¿Cuáles serán los costos nuevos de Starlink?

El servicio de Starlink tendrá dos cambios de precios principales que debes considerar:

  • Costo mensual: El precio del servicio para usuarios residenciales bajará de $800 a $520 al mes durante el primer año.
  • Kit estándar: El kit de instalación, que incluye la antena y el router, también tendrá un descuento en zonas seleccionadas, pasando de $7,599 a $6,079.

Es importante recordar que el servicio de Starlink tiene diferentes planes, como el residencial, el itinerante para viajeros y los empresariales, cada uno con sus propias ventajas y costos, por lo que te conviene revisar cuál se adapta mejor a lo que necesitas.

La reducción de costos estará vigente hasta el 26 de septiembre, lo que convierte a este servicio en una oferta atractiva tanto para hogares como para empresas y viajeros. A diferencia de los proveedores convencionales, Starlink funciona con una red de miles de satélites en órbita terrestre baja, lo que reduce la latencia y permite velocidades de hasta 100 Mbps.

¿Dónde contratarlo?

Puedes contratar los servicios de Starlink directamente en su página web oficial. El proceso es muy sencillo: solo necesitas ingresar a su sitio, elegir el plan que más te convenga (residencial, itinerante o empresarial) y seguir las instrucciones para completar tu registro y pago.

Al final, se te enviará el kit de instalación a tu domicilio. La antena es fácil de instalar y se calibra automáticamente para buscar la mejor señal.

La reducción de precios de Starlink en México es una excelente oportunidad para que más personas puedan acceder a un internet confiable, incluso en las zonas alejadas. Sin embargo, no olvides considerar algunos de sus puntos, como el costo inicial de la antena y la posible afectación por el clima, antes de tomar una decisión.

