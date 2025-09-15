MIGUEL HIDALGO: ¿Qué artistas estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

En la Alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en el poniente de la Ciudad de México, los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia se centran en el lema “¡Viva la Libertad!”, promoviendo una celebración inclusiva, familiar y cultural.

Este 2025, la alcaldía transforma su explanada en un espacio vibrante de música, gastronomía y tradiciones, con un enfoque en la convivencia comunitaria y el orgullo patrio. Encabezados por el alcalde, los eventos gratuitos invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche mexicana auténtica, con seguridad reforzada y recomendaciones para llegar temprano ante posibles lluvias.

Estos festejos no solo honran nuestra historia, sino que fortalecen el tejido social en una demarcación icónica por sus parques y diversidad cultural.

Estos eventos promueven un ambiente festivo y seguro, con énfasis en la hidratación y el uso de transporte público.

ARTISTAS QUE DARAN CONCIERTO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EL 15 DE SEPTIEMBRE

La cartelera musical apuesta por un mix de ritmos bailables y voces icónicas, con artistas confirmados como:

Yahir: El cantante pop con hits emotivos como “La Locura”, ideal para un cierre nostálgico.

María León (Sargento León): Ex vocalista de Playa Limbo, con energía en escena y temas bailables.

La Nueva Sonora Dinamita de Heidy Infante: Grupo de cumbia tropical, conocido por clásicos como “El Viejo del Sombrerón”, para poner a todos a mover.

Grupo Contraste: Agrupación local que añade variedad con ritmos regionales (mencionado en algunas fuentes, aunque no en todas).

HORARIOS FIESTAS PATRIAS ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Hora Actividad Detalles 16:30 hrs. Inicio de Festividades y Verbena Apertura con danza folklórica, puestos gastronómicos y presentaciones culturales locales. 18:00 hrs. Conciertos Musicales Presentación de La Nueva Sonora Dinamita de Heidy Infante y otros artistas como María León y Yahir (horarios específicos de cada uno no detallados, pero escalando hacia la noche). 22:00-23:00 hrs. Grito de Independencia Ceremonia oficial, seguida de fuegos artificiales. Hasta la medianoche Cierre de Verbena Continuación de música y convivencia, con salida gradual.

Alcaldía Miguel Hidalgo fiestas patrias Ampliar

Se sugiere llegar temprano (desde las 15:00-16:00) por cierres viales en avenidas como Constituyentes y Parque Lira.

El Metro (estaciones como Constituyentes o Auditorio) operará hasta las 00:00.Ubicación y Cómo LlegarLos eventos se concentran en la Explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en Av. Parque Lira s/n, Col. Ampliación Daniel Garza.