Accidente Pipa de Gas: UAM y Red de Abogadas ofrecen apoyo jurídico y psicológico gratuito

Tras el lamentable accidente pipa de gas en Iztapalapa, que dejó a más de 90 personas heridas y más de 10 fallecidas, la comunidad de la Ciudad de México se ha unido para brindar apoyo a los y las afectadas. En un esfuerzo conjunto, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Red de Abogadas Feministas (Redafem) han ofrecido sus servicios de asesoría jurídica para quienes necesiten ayuda legal después de esta tragedia.

Te decimos cómo acceder a este apoyo y dónde acudir para poder recibir ayuda.

¿Cómo acceder al apoyo psicológico por parte de la UAM y Red de abogadas feministas?

El apoyo está dirigido a todas las víctimas, con especial atención a mujeres, niñas y niños, quienes han sufrido daños emocionales profundos, además de los físicos y materiales. La UAM-Azcapotzalco, a través de su Bufete Jurídico, pondrá a disposición sus servicios legales gratuitos, mientras que la Redafem ha destacado que el acceso a la justicia es un derecho humano y no un privilegio.

Aunque la información proporcionada no detalla un servicio psicológico directo de la Red de Abogadas Feministas, la UAM sí cuenta con un programa sólido. La Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono es un servicio de orientación e información que lleva 20 años ayudando a la comunidad universitaria y al público en general con problemas emocionales.

Esta línea no brinda información sobre servicios médicos, académicos o de nuevo ingreso.

¿Dónde llamar?

Para acceder a la orientación y al apoyo legal y psicológico, las líneas telefónicas habilitadas son:

55 25 55 80 92

55 58 04 64 44

55 39 42 03 39

Puedes acceder a la Red de Abogadas Feministas a través de sus redes oficiales, sin embargo, te dejamos un comunicado oficial con toda la info para que no se te pase ningún detalle:

Un llamado a la solidaridad tras el accidente pipa de gas

Ambas organizaciones han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen con diligencia las causas del accidente pipa de gas y atiendan a las víctimas sin dilaciones burocráticas y con un enfoque de derechos humanos.

La Redafem también ha convocado a otras redes y colectivas para sumar esfuerzos y brindar una atención integral a los afectados por el accidente pipa de gas. La solidaridad de la sociedad civil es clave para que los damnificados por este trágico suceso reciban la ayuda que necesitan.

