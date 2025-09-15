MAGDALENA CONTRERAS: ¿Qué artistas estarán el 15 de Septiembre 2025? Horarios, cartelera, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

En el corazón del suroeste de la Ciudad de México, la Alcaldía La Magdalena Contreras se prepara para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia con una serie de eventos que fusionan tradición, cultura y entretenimiento popular.

Este 2025, los festejos destacan por su enfoque en la comunidad, promoviendo la convivencia familiar y el rescate de costumbres mexicanas en un ambiente seguro y festivo. Bajo el lema “La Transformación Llegó”, la alcaldía invita a vecinos y visitantes a participar en actividades que van desde cabalgatas matutinas hasta conciertos nocturnos, culminando en el emblemático Grito de Independencia.

Estos eventos no solo celebran nuestra historia, sino que refuerzan el sentido de identidad y orgullo patrio en una demarcación conocida por su riqueza natural y cultural. Los festejos se dividen en dos etapas principales: las actividades diurnas, centradas en ceremonias cívicas y tradiciones locales, y las nocturnas, con énfasis en música en vivo y verbena popular. Entre las actividades destacadas se incluyen.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Se mantiene en 13 el número de personas muertas por explosión de pipa en Iztapalapa

FESTEJOS 15 DE SEPTIEMBRE EN LA MAGDALENA CONTRERAS

Cabalgata de la Independencia: Una tradición que rinde homenaje a los héroes independentistas con desfiles a caballo. Incluye una ceremonia cívica, desfile cívico y reconocimiento a participantes. Esta actividad resalta el carácter rural y comunitario de la alcaldía, con rutas que recorren pueblos como San Bernabé, San Nicolás Totolapan y San Jerónimo Lídice.

Una tradición que rinde homenaje a los héroes independentistas con desfiles a caballo. Incluye una ceremonia cívica, desfile cívico y reconocimiento a participantes. Esta actividad resalta el carácter rural y comunitario de la alcaldía, con rutas que recorren pueblos como San Bernabé, San Nicolás Totolapan y San Jerónimo Lídice. Verbena Popular y Antojitos Mexicanos: A lo largo del día y la noche, habrá puestos con comida típica como pozole, tacos, elotes y antojitos regionales, fomentando un ambiente familiar y de convivencia.

A lo largo del día y la noche, habrá puestos con comida típica como pozole, tacos, elotes y antojitos regionales, fomentando un ambiente familiar y de convivencia. Presentaciones Artísticas Locales: Bailes folklóricos, mariachis y grupos culturales de la zona complementarán el programa, promoviendo el talento contrerense.

Bailes folklóricos, mariachis y grupos culturales de la zona complementarán el programa, promoviendo el talento contrerense. Conciertos Gratuitos: El plato fuerte de la noche, con géneros como banda, cumbia y regional mexicano para bailar y cantar.

El plato fuerte de la noche, con géneros como banda, cumbia y regional mexicano para bailar y cantar. Grito de Independencia: El momento culminante, liderado por el alcalde Fernando Mercado Guaida, seguido de fuegos artificiales.

Estos eventos se realizan en un contexto de respeto a las tradiciones, con énfasis en la seguridad y el disfrute sano, como lo ha promovido la alcaldía en sus comunicaciones oficiales.

¡Vecinas, vecinos!



Acompáñenos a la tradicional Cabalgata de la Independencia que se llevará a cabo este 15 de septiembre.🤩🇲🇽



Les compartimos los horarios y recorrido que tendremos alrededor de nuestra alcaldía.#LaTransformaciónLlegó a La Magdalena Contreras. pic.twitter.com/kP7LQ8TWeq — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) September 11, 2025

ARTISTAS QUE SE PRESENTAN EN LA MAGDALENA CONTRERAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE

La cartelera musical de este año reúne a exponentes de la música popular mexicana, con un enfoque en ritmos bailables y nostálgicos. Según información recopilada de fuentes locales y confirmada por anuncios oficiales, los artistas confirmados son:

Los Socios del Ritmo: Íconos de la cumbia mexicana, conocidos por hits como “Llorar” y “La Cumbia del Ritmo”. Serán uno de los actos estelares para poner a bailar a la multitud.

Íconos de la cumbia mexicana, conocidos por hits como “Llorar” y “La Cumbia del Ritmo”. Serán uno de los actos estelares para poner a bailar a la multitud. Banda La Ejecutiva de Mazatlán, Sinaloa : Traerán el sabor norteño con corridos y bandas, ideales para un Grito “bien mexicano”.

: Traerán el sabor norteño con corridos y bandas, ideales para un Grito “bien mexicano”. Los Nuevos Cadetes : Grupo de regional mexicano que revivirá clásicos del género.

: Grupo de regional mexicano que revivirá clásicos del género. Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho : Representantes del sierreño-banda, con temas emotivos y bailables.

: Representantes del sierreño-banda, con temas emotivos y bailables. Dinastía Guerrero: Agrupación local que añade un toque de tradición familiar al lineup.

Hora Actividad Detalles 9:00 hrs. Ceremonia Cívica En la Explanada de la Alcaldía. Inicio formal de los festejos diurnos. 9:30 hrs. Desfile Cívico Participación de escuelas y grupos locales. 10:30 hrs. Reconocimiento a Participantes Honores a jinetes y organizadores. 11:00 hrs. Cabalgata de la Independencia Recorridos por rutas específicas en pueblos como San Bernabé (Av. Ojo de Agua - Álvaro Obregón), San Nicolás (Kiosko del Pueblo - Vicente Guerrero) y San Jerónimo (Paseo Cri Cri - Av. Oaxaca). 16:00 hrs. Inicio de Festividades Nocturnas Verbena popular con antojitos, bailes folklóricos y presentaciones locales. 19:00 hrs. Conciertos Musicales Presentación de los artistas invitados, comenzando con actos locales y escalando a los estelares. 22:00-23:00 hrs. Grito de Independencia Ceremonia oficial seguida de fuegos artificiales. Hasta la madrugada Cierre de Verbena Continuación de música y convivencia.

Se recomienda llegar temprano debido a las afectaciones viales, como el cierre total de Álvaro Obregón y José Moreno Salido desde el 14 de septiembre. En pueblos como San Bernabé Ocotepec y San Nicolás Totolapan, habrá cierres adicionales en calles como Alumnos, Emiliano Zapata e Independencia.

Ubicación y Cómo Llegar a La Magdalena Contreras

Todos los eventos principales se concentran en la Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras, ubicada en Av. Álvaro Obregón 20, Barranca Seca, CP 10580, CDMX. Es accesible por transporte público o rutas de microbuses que salen de Metro Viveros, Copilco o Miguel Ángel de Quevedo. Se sugiere usar apps de movilidad o caminar desde puntos cercanos para evitar congestiones.

La alcaldía ha enfatizado precauciones viales para garantizar la seguridad. Para quienes no puedan asistir presencialmente, la alcaldía transmitirá el Grito y partes de los conciertos en vivo a través de sus redes sociales oficiales. Sigue la cobertura en:

Facebook: @FerMercadoG (página del alcalde).

X (Twitter): @ALaMagdalenaC

Instagram: Busca posts oficiales para lives o stories.

YouTube: Posible transmisión en el canal de la alcaldía, aunque no confirmada específicamente; verifica en mcontreras.gob.mx para enlaces.