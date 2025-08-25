iPhone 17: Fecha de posible lanzamiento, características y nuevo diseño

No es de sorprenderse que el Apple Event es uno de los más esperados en el año, por lo que muy pronto sucederá y todos están expectantes para la presentación del iPhone 17. Muchos ciberusuarios aseguran que las filtraciones son más de lo que esperaban, te contamos qué es lo que se sabe al respecto.

¿Cuándo se lanzará el iPhone 17?

De acuerdo con Mark Gurman, periodista de tecnología de Bloomberg News (sitio especializado en Apple Inc.) la fecha estimada para presentar el iPhone 17 es el próximo 9 de septiembre de 2025, sin embargo, esto no es lo único que emociona a los fans de Apple, sino que habrá tres cambios importantes en los siguientes 3 años.

Además, el mismo periodista mencionó que él mismo define los siguientes años como: “va a ser el lanzamiento de Apple más emocionante para los fans de la tecnología en muchos, muchos años”.

iPhone 17 Pro 😮‍💨 pic.twitter.com/zath1VG1Rh — Andrew Clare (@andrewjclare) August 24, 2025

¿Qué cambios promete el iPhone 17?

Según distintas opiniones, este 2025 llega el iPhone 17 y con ello, el iPhone 17 Air, la nueva buena. Y es que desde este momento, Apple ya está haciendo algo histórico, es decir, llega con un diseño mucho más delgado y es que todo cambio tiene que sacrificar algo.

Claramente al ser más delgado, pesará menos pero, su batería durará menos y solo tendrá una cámara trasera de 48 megapíxeles. Asimismo, su capacidad será menor pero definitivamente, esto emociona bastante a los seguidores del smatrphone.

iPhone 17 air Ampliar

Por otro lado, los iPhone 17, 17 Pro y Pro Max, solo tendrán cambios en el diseño de la parte trasera y un sistema de cámaras renovado. En cuanto a los colores, Gurman menciona estos cambios como visibles, sin embargo, no son revolucionarios para este 2025.

¿Y para los próximos años de iPhone?

Por otro lado, recordemos que Gurman dijo que serían tres años de revolución y cambio del iPhone y se refería a que el próximo 2027 iPhone estaría cumpliendo 20 años, es por eso el cambio arriesgado por el que apostará.

2026: iPhone plegable

Será un iPhone que abra como libro y que además, se convierta en una iPad tipo Samsung. Aunque se dice que Apple podría traer de vuelta el Touch ID. Pero habrá que esperar para el próximo año y ver si esto es cierto.

2027: el iPhone 20 de cristal curvo

Apple pretende que para la celebración número 20 del iPhone, tenga un cristal curvo en todos los bordes tipo iPhone 6 pero muy actual. Asimismo, se espera que la interfaz y el hardware trabajen juntos para crear una experiencia mucho mejor y rápida.

Seguramente estos cambios emocionan más a sus fans y seguidores de la tecnología de última punta para poder estar al tanto de lo que se viene en el futuro de los smartphones.

TAMBIÉN PUEDES LEER: iPhones Reacondicionados: el mercado “oculto” de Apple para competir vs Android