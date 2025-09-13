Albania nombra a la primera ministra virtual impulsada por IA para combatir la corrupción

Acorde a una nota del portal Euro News, el gobierno de Albania ha dado sin precedentes al nombrar a Diella, un asistente digital impulsado por inteligencia artificial (IA), como la primera “ministra” virtual de su gabinete. El Primer Ministro Edi Rama anunció el jueves que esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra la corrupción, un obstáculo significativo para el país en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea en 2030.

Diella, cuyo nombre significa “Sol” en albanés, no es una novedad para los ciudadanos. Desde enero, este asistente ha estado operando, asesorando a la población sobre cómo acceder a los servicios públicos en línea. Sin embargo, su nueva función como miembro del gabinete ministerial es un movimiento innovador que la posiciona en el corazón de la administración.

¿Cómo funcionará Diella en el Gobierno?

La principal responsabilidad de Diella será la supervisión de todas las decisiones relacionadas con las licitaciones públicas. Según el Primer Ministro Rama, el objetivo es hacer que estos procesos sean “100% libres de corrupción”, garantizando que “cada fondo público sometido al procedimiento de licitación sea perfectamente transparente”.

En un proceso gradual, la toma de decisiones sobre los contratos gubernamentales se retirará de las manos de los ministerios y será gestionada por esta IA. Este enfoque “paso a paso” busca asegurar que “todo el gasto público en el proceso de licitación sea cien por cien claro”, eliminando la percepción de tratos turbios y favoreciendo la integridad.

Un esfuerzo para combatir un problema histórico

La corrupción ha sido históricamente un desafío para Albania. El país ocupó el puesto 80 de 180 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional del año pasado, una cifra que subraya la necesidad de medidas drásticas. Con Diella, el gobierno de Rama busca no solo mejorar la eficiencia, sino también enviar una señal clara tanto a nivel nacional como internacional sobre su compromiso con la transparencia.

Aunque Diella ha sido presentada públicamente como una mujer vestida con el traje tradicional albanés, el Primer Ministro no ha confirmado si mantendrá su forma virtual. Este anuncio llega en un momento clave para el gobierno, ya que Rama, reelegido en mayo, se prepara para presentar su nuevo gabinete en los próximos días. La inclusión de un ministro de IA en esta lista es una señal de que la tecnología desempeñará un papel crucial en la futura administración del país.