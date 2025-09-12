Reciclatrón CDMX: Fechas del evento y qué tipo de electrónicos se pueden llevar

Si ya tenías ganas de deshacerte de esos aparatos que solo estorban en tu casa, ¡septiembre es tu mes! La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) trae una nueva edición del reciclatrón cdmx, el evento perfecto para darle una segunda vida a tus residuos electrónicos de forma segura.

Tirar la basura electrónica en cualquier lugar contamina, por eso estos eventos son tan importantes. Son una forma fácil y sin costo de desechar esos objetos que ya no usas, desde una licuadora vieja hasta tu computadora que ya no enciende.

Lo mejor del Reciclatrón CDMX es que es una opción para que estos objetos tengan una segunda vida y contribuyas al cuidado del planeta.

¿Cuándo y dónde será el Reciclatrón CDMX?

Si quieres participar en esta jornada de reciclaje, aparta las fechas:

19 y 20 de septiembre: Canal Nacional Cherokees, en la calle Nimes esquina con Canal Nacional, Coyoacán.

25 y 26 de septiembre: IPN Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ambas jornadas serán de 9:00 a 16:00 horas. No necesitas registro previo si eres particular, pero ten en cuenta que hay un límite de residuos por persona. Para empresas e instituciones, se requiere un registro de inventario previo a través de la página de la SEDEMA.

¿Qué se puede llevar al Reciclatrón?

El Reciclatrón CDMX acepta una amplia variedad de aparatos, pero presta mucha atención a la lista para no llevar algo que no reciban:

Puedes llevar tus electrodomésticos, como licuadoras, planchas, cafeteras, aspiradoras y microondas. También se aceptan aparatos de entretenimiento y oficina como pantallas, transformadores, teclados, impresoras, proyectores, monitores y discos duros. Y si tienes celulares, pilas, cables, cargadores, laptops, cámaras y DVD que ya no uses.

Todos los objetos deben estar en buen estado, limpios y completos. Hay cosas que no se reciben, como focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público o equipos que estén desarmados o rotos.

Así que ya lo sabes, si quieres contribuir al medio ambiente y hacer espacio en tu hogar, el Reciclatrón CDMX es la opción perfecta.

