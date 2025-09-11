Oasis concierto CDMX viernes 12 septiembre: Horario, cómo llegar, clima, posible setlist y todo lo que tienes que saber

Oasis regresa a la Ciudad de México con una primera presentación, de dos a ofrecer, el viernes 12 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Live’25.

A continuación, los datos prácticos más importantes para asistir. Desde cómo llegar, quién subirá al escenario, y un probable setlist basado en lo que la banda ha tocado en presentaciones recientes.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Metro: Línea 9 (café) , estación Ciudad Deportiva, acceso directo a Puerta 6. Alternativas: Velódromo o Puebla, con una caminata de entre 10-15 minutos.

, estación Ciudad Deportiva, acceso directo a Puerta 6. Alternativas: Velódromo o Puebla, con una caminata de entre 10-15 minutos. Metrobús: Línea 2 , estación Iztacalco, que conecta con la Puerta 15.

, estación Iztacalco, que conecta con la Puerta 15. Trolebús: Rutas que se aproximan al área de Ciudad Deportiva.

Rutas que se aproximan al área de Ciudad Deportiva. Transporte especial: Servicios tipo Eventbrite/Ticket2Ride que facilitan concertados y evitan tensión con el estacionamiento.

¿Cómo acceder al Estadio GNP Seguros?

Accesos oficiales al estacionamiento por las Puertas 7,8,9 y 15.

Estacionamiento alternativo disponible en el Palacio de los Deportes.

Vías de llegada recomendadas: Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil, Avenida Río Churubusco.

Se recomienda llegar al menos 2 o 3 horas antes del inicio del evento para evitar saturaciones y demoras.

PUEDE INTERESARTE: ¿No alcanzaste boletos para Bad Bunny? Esta es la diferencia de precios en reventa para verlo en el Estadio GNP

Rutas sugeridas por zona

Desde Polanco y Reforma : Reformas para Eje 1 Sur, Viaducto Río de la Piedad hasta Ciudad Deportiva, en un trayecto de entre 45 y 60 minutos de duración.

: Reformas para Eje 1 Sur, Viaducto Río de la Piedad hasta Ciudad Deportiva, en un trayecto de entre 45 y 60 minutos de duración. Desde el Sur (Coyoacán o Tlalpan) : Río Churubusco, Eje 3 Sur hasta Viaducto para la estación de Metro más cercana; 1 hora de traslado, aproximadamente.

: Río Churubusco, Eje 3 Sur hasta Viaducto para la estación de Metro más cercana; 1 hora de traslado, aproximadamente. Desde el Norte (Indios Verdes y GAM): Circuito Interior, luego Viaducto Río de la Piedad hasta Metro o transporte mixto: 1 a 1.5 horas.

The Estadio GNP Seguros Reinaguration / ObturadorMX Ampliar

¿Lloverá el viernes 12 de septiembre?

De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional, se esperan temperaturas entre 13 y 14 °C mínima y 22-23 °C máxima. Existe alta probabilidad de lluvias o tormentas durante la tarde y noche; cielos mayormente nublados. Se recomienda llevar impermeable o chamarra ligera; los paraguas podrían estar restringidos en accesos.

Setlist probable

Basado en los conciertos ya realizados en la gira Live ’25, este es el repertorio que Oasis ha venido repitiendo, y lo más probable es que sea muy similar en CDMX.

Fuckin’ in the Bushes (intro) Hello Acquiesce Morning Glory Some Might Say Bring It On Down Cigarettes & Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Talk Tonight Half the World Away Little by Little D’You Know What I Mean? Stand by Me Cast No Shadow Slide Away Whatever Live Forever Rock ’n’ Roll Star

Encore

The Masterplan Don’t Look Back in Anger Wonderwall Champagne Supernova