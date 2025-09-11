;

Oasis concierto CDMX viernes 12 septiembre: Horario, cómo llegar, clima, posible setlist y todo lo que tienes que saber

El esperado regreso de la banda británica promete ser todo un acontecimiento digno de presenciar.

Oasis In Concert - Chicago

Oasis In Concert - Chicago / Natasha Moustache

Eduardo Marceleño García

Oasis regresa a la Ciudad de México con una primera presentación, de dos a ofrecer, el viernes 12 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Live’25.

A continuación, los datos prácticos más importantes para asistir. Desde cómo llegar, quién subirá al escenario, y un probable setlist basado en lo que la banda ha tocado en presentaciones recientes.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

  • Metro: Línea 9 (café), estación Ciudad Deportiva, acceso directo a Puerta 6. Alternativas: Velódromo o Puebla, con una caminata de entre 10-15 minutos.
  • Metrobús: Línea 2, estación Iztacalco, que conecta con la Puerta 15.
  • Trolebús: Rutas que se aproximan al área de Ciudad Deportiva.
  • Transporte especial: Servicios tipo Eventbrite/Ticket2Ride que facilitan concertados y evitan tensión con el estacionamiento.  

¿Cómo acceder al Estadio GNP Seguros?

  • Accesos oficiales al estacionamiento por las Puertas 7,8,9 y 15.
  • Estacionamiento alternativo disponible en el Palacio de los Deportes.
  • Vías de llegada recomendadas: Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil, Avenida Río Churubusco.
  • Se recomienda llegar al menos 2 o 3 horas antes del inicio del evento para evitar saturaciones y demoras.

Rutas sugeridas por zona

  • Desde Polanco y Reforma: Reformas para Eje 1 Sur,  Viaducto Río de la Piedad hasta Ciudad Deportiva, en un trayecto de entre 45 y 60 minutos de duración.
  • Desde el Sur (Coyoacán o Tlalpan): Río Churubusco, Eje 3 Sur hasta Viaducto para la estación de Metro más cercana; 1 hora de traslado, aproximadamente.
  • Desde el Norte (Indios Verdes y GAM): Circuito Interior, luego Viaducto Río de la Piedad hasta Metro o transporte mixto: 1 a 1.5 horas.

The Estadio GNP Seguros Reinaguration / ObturadorMX

¿Lloverá el viernes 12 de septiembre?

De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional, se esperan temperaturas entre 13 y 14 °C mínima y 22-23 °C máxima. Existe alta probabilidad de lluvias o tormentas durante la tarde y noche; cielos mayormente nublados. Se recomienda llevar impermeable o chamarra ligera; los paraguas podrían estar restringidos en accesos.

Setlist probable

Basado en los conciertos ya realizados en la gira Live ’25, este es el repertorio que Oasis ha venido repitiendo, y lo más probable es que sea muy similar en CDMX.

  1. Fuckin’ in the Bushes (intro)
  2. Hello 
  3. Acquiesce
  4. Morning Glory
  5. Some Might Say
  6. Bring It On Down
  7. Cigarettes & Alcohol
  8. Fade Away
  9. Supersonic
  10. Roll With It
  11. Talk Tonight
  12. Half the World Away
  13. Little by Little
  14. D’You Know What I Mean?
  15. Stand by Me
  16. Cast No Shadow
  17. Slide Away
  18. Whatever
  19. Live Forever
  20. Rock ’n’ Roll Star

Encore

  1. The Masterplan
  2. Don’t Look Back in Anger
  3. Wonderwall
  4. Champagne Supernova

Oasis Live '25 World Tour / Rich Polk

