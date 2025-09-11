Oasis concierto CDMX viernes 12 septiembre: Horario, cómo llegar, clima, posible setlist y todo lo que tienes que saber
El esperado regreso de la banda británica promete ser todo un acontecimiento digno de presenciar.
Oasis regresa a la Ciudad de México con una primera presentación, de dos a ofrecer, el viernes 12 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial Live’25.
A continuación, los datos prácticos más importantes para asistir. Desde cómo llegar, quién subirá al escenario, y un probable setlist basado en lo que la banda ha tocado en presentaciones recientes.
¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?
- Metro: Línea 9 (café), estación Ciudad Deportiva, acceso directo a Puerta 6. Alternativas: Velódromo o Puebla, con una caminata de entre 10-15 minutos.
- Metrobús: Línea 2, estación Iztacalco, que conecta con la Puerta 15.
- Trolebús: Rutas que se aproximan al área de Ciudad Deportiva.
- Transporte especial: Servicios tipo Eventbrite/Ticket2Ride que facilitan concertados y evitan tensión con el estacionamiento.
¿Cómo acceder al Estadio GNP Seguros?
- Accesos oficiales al estacionamiento por las Puertas 7,8,9 y 15.
- Estacionamiento alternativo disponible en el Palacio de los Deportes.
- Vías de llegada recomendadas: Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil, Avenida Río Churubusco.
- Se recomienda llegar al menos 2 o 3 horas antes del inicio del evento para evitar saturaciones y demoras.
Rutas sugeridas por zona
- Desde Polanco y Reforma: Reformas para Eje 1 Sur, Viaducto Río de la Piedad hasta Ciudad Deportiva, en un trayecto de entre 45 y 60 minutos de duración.
- Desde el Sur (Coyoacán o Tlalpan): Río Churubusco, Eje 3 Sur hasta Viaducto para la estación de Metro más cercana; 1 hora de traslado, aproximadamente.
- Desde el Norte (Indios Verdes y GAM): Circuito Interior, luego Viaducto Río de la Piedad hasta Metro o transporte mixto: 1 a 1.5 horas.
¿Lloverá el viernes 12 de septiembre?
De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional, se esperan temperaturas entre 13 y 14 °C mínima y 22-23 °C máxima. Existe alta probabilidad de lluvias o tormentas durante la tarde y noche; cielos mayormente nublados. Se recomienda llevar impermeable o chamarra ligera; los paraguas podrían estar restringidos en accesos.
Setlist probable
Basado en los conciertos ya realizados en la gira Live ’25, este es el repertorio que Oasis ha venido repitiendo, y lo más probable es que sea muy similar en CDMX.
- Fuckin’ in the Bushes (intro)
- Hello
- Acquiesce
- Morning Glory
- Some Might Say
- Bring It On Down
- Cigarettes & Alcohol
- Fade Away
- Supersonic
- Roll With It
- Talk Tonight
- Half the World Away
- Little by Little
- D’You Know What I Mean?
- Stand by Me
- Cast No Shadow
- Slide Away
- Whatever
- Live Forever
- Rock ’n’ Roll Star
Encore
- The Masterplan
- Don’t Look Back in Anger
- Wonderwall
- Champagne Supernova