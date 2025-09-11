Cartelera 15 de septiembre en Puebla: artistas y eventos del Grito de Independencia

El gobierno de Puebla ha confirmado a Julión Álvarez como el plato fuerte de la noche del 15 de septiembre. El cantante chiapaneco será el encargado de amenizar la conmemoración del Grito de Independencia en el corazón de la capital poblana, con un concierto gratuito que se perfila como el más multitudinario del año en el estado.

El escenario ya se levanta en el Zócalo, con una estructura monumental que incluye pantallas laterales y un despliegue técnico poco habitual para un acto cívico. La administración estatal ha previsto un operativo de seguridad especial: cortes viales, revisiones en accesos y restricción de objetos, con la intención de garantizar una celebración masiva pero controlada.

A continuación, los eventos más importantes en Puebla por las celebraciones del 15 de septiembre. También, algunas recomendaciones a seguir para tener una experiencia segura.

Puebla capital (Zócalo / Paseo Bravo)

Artista principal confirmado: Julión Álvarez y su Norteño Banda.

Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025 .

. Modalidad: concierto gratuito después de la ceremonia del Grito .

. Escenario: monumental, con pantallas laterales y montaje de gran formato.

Otros municipios

Atlixco: cartel con artistas de música regional (cada año se programa un concierto posterior al Grito; en 2024 estuvo Majo Aguilar ).

). San Pedro Cholula: la feria coincide con las fechas patrias; artistas de corte popular/regional en su palenque y teatro del pueblo.

San Andrés Cholula: programación musical y baile popular tras la ceremonia.

Otros municipios: suelen invitar grupos de norteño, cumbia y pop nacional; en 2024 figuraron nombres como Yahir, Poder del Norte, Los Telez.

IMPORTANTE: Aunque los programas municipales varían, estos son los antecedentes inmediatos y lo confirmado hasta ahora para 2025.

Recomendaciones y operativo en Puebla capital

Accesos: habrá filtros de seguridad para ingresar a la plancha del Zócalo.

Objetos prohibidos: botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, aerosoles, armas, paraguas de punta metálica y objetos punzocortantes.

Seguridad: despliegue de policías estatales y municipales, además de elementos de Guardia Nacional.

Movilidad: cierres viales en torno al primer cuadro de la ciudad; se recomienda llegar con anticipación.

Servicios: habrá módulos de primeros auxilios y sanitarios portátiles.