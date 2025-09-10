Cartelera 15 de septiembre 2025 en Nuevo León: artistas y eventos del Grito de Independencia
Grupos de talla internacional y verbenas populares en Nuevo León por celebración de la Independencia de México
Nuevo León se prepara para el Grito de Independencia con una agenda de conciertos y actividades en distintos municipios. La oferta va de la Macroplaza de Monterrey hasta las plazas municipales en San Nicolás y San Pedro Garza.
En la Macroplaza de Monterrey
El gobierno concentrará su celebración en la Macroplaza con lo que ha llamado la Macro Fiesta Mexicana. El evento está previsto a comenzar alrededor de las 18:00 horas y será gratuito.
Los artistas a presentarse de acuerdo con el cartel oficial, son los siguientes:
- Grupo Duelo.
- Joss Favela.
- Myriam Montemayor.
- La Treviñosa Banda Regia.
- Ballet Folklórico Raíces del Tec.
Además, por segundo año consecutivo, tendrá lugar un espectáculo de drones en lugar de fuegos artificiales, con todo cumplimiento de las medidas de seguridad y medioambiente, han reportado las autoridades correspondientes.
En San Nicolás de los Garza
El ayuntamiento programó un concierto en la Plaza Principal con una cartelera más bien de corte regional:
- El Poder del Norte
- Código Regio
- Jorge Luis Ramírez
- La Super Original Tropicana de Benetia
En San Pedro Garza García
En Plaza Juárez se programó una verbena con artistas de géneros tropicales y norteños.
- AB Quintanilla y su agrupación
- Mariachi Juventud
- Grupo Destinado
Otros municipios
Diversos ayuntamientos de Nuevo León anunciaron festejos gratuitos con grupos locales y verbenas populares. La mayoría de los eventos se realizarán en plazas principales y con medidas de seguridad reforzadas por Protección Civil.
Seguridad y acceso
La entrada a las celebraciones será libre en los municipios. El gobierno estatal recomendó acudir con anticipación por la alta afluencia esperada.