Cartelera 15 de septiembre 2025 en Nuevo León: artistas y eventos del Grito de Independencia

Nuevo León se prepara para el Grito de Independencia con una agenda de conciertos y actividades en distintos municipios. La oferta va de la Macroplaza de Monterrey hasta las plazas municipales en San Nicolás y San Pedro Garza.

En la Macroplaza de Monterrey

El gobierno concentrará su celebración en la Macroplaza con lo que ha llamado la Macro Fiesta Mexicana. El evento está previsto a comenzar alrededor de las 18:00 horas y será gratuito.

Los artistas a presentarse de acuerdo con el cartel oficial, son los siguientes:

Grupo Duelo.

Joss Favela.

Myriam Montemayor.

La Treviñosa Banda Regia.

Ballet Folklórico Raíces del Tec.

Además, por segundo año consecutivo, tendrá lugar un espectáculo de drones en lugar de fuegos artificiales, con todo cumplimiento de las medidas de seguridad y medioambiente, han reportado las autoridades correspondientes.

En San Nicolás de los Garza

El ayuntamiento programó un concierto en la Plaza Principal con una cartelera más bien de corte regional:

El Poder del Norte

Código Regio

Jorge Luis Ramírez

La Super Original Tropicana de Benetia

En San Pedro Garza García

En Plaza Juárez se programó una verbena con artistas de géneros tropicales y norteños.

AB Quintanilla y su agrupación

Mariachi Juventud

Grupo Destinado

Otros municipios

Diversos ayuntamientos de Nuevo León anunciaron festejos gratuitos con grupos locales y verbenas populares. La mayoría de los eventos se realizarán en plazas principales y con medidas de seguridad reforzadas por Protección Civil.

Seguridad y acceso

La entrada a las celebraciones será libre en los municipios. El gobierno estatal recomendó acudir con anticipación por la alta afluencia esperada.