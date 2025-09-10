Universidad Rosario Castellanos abre un nuevo campus en el Estado de México; ¿Qué carreras imparten?
La nueva sede de la URC contará con licenciaturas, maestrías y doctorados para que los y las estudiantes, puedan seguir preparándose
La Universidad Rosario Castellanos ha abierto un nuevo plantel en el Estado de México que, de acuerdo con el gobierno del mismo estado, beneficiará a miles de estudiantes que quieran continuar con sus estudios y acceder a estudios universitarios. Te contamos con qué carreras contará y todos los detalles de la nueva escuela.
Universidad Rosario Castellanos plantel EdoMex
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró la tercera sede la Universidad Rosario Castellanos, la cual, mencionó que esta es una de las mejores inversiones en su mandato, pues el objetivo es que los y las jóvenes puedan tener acceso a la educación sin necesidad de salir de su lugar de origen.
La Universidad Rosario Castellanos cuenta (ahora) con tres planteles en el EdoMex:
- Chalco
- Chimalhuacán
- Naucalpan
Esto permite que se atiendan a casi 10,000 estudiantes de 113 municipios en dos modalidades, presencial y a distancia. Asimismo, es importante mencionar que el Estado de México se convirtió en la segunda entidad del país en tener más planteles de la URC.
¿Qué carreras ofertan en la URC?
La Universidad Rosario Castellanos contará con 36 programas de licenciatura junto con posgrados (es decir, maestrías y doctorados). Entre algunas carreras que podrán cursarse serán:
- Ingeniería en Control y Automatización
- Administración y Comercio
- Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas
- Ciencias de Datos para Negocios
- Contaduría y Finanzas
- Derecho y Seguridad Ciudadana
- Economía y Desarrollo Sostenible
- Turismo
- Ingeniería en Inteligencia Artificial
- Urbanismo y Desarrollo Metropolitano
Para poder ingresar a la Universidad Rosario Castellanos solo se necesita contar con el certificado de bachillerato y el correo electrónico de Gmail. Asimismo, se tiene que revisar las fechas de ingreso en los sitios oficiales para tomar el Programa de Ingreso a la URC que dura aproximadamente un mes y una semana.
Esto con el fin de que los estudiantes puedan cumplir con ciertos requisitos y concluyan el curso para inscribirse de manera formal y oficial a dicha institución.
