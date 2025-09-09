Fiscalía anuncia avances en caso AXE Ceremonia por muerte de fotógrafos

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la dependencia está próxima a judicializar el caso AXE Ceremonia, tras el fallecimiento de los dos fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, cuando les cayó una grúa, “para que no haya impunidad”.

La funcionaria respondió además a los señalamientos del padre de Berenice, Raúl Giles, quien acusó a la dependencia de querer cerrar el caso de forma irregular, además de falta de transparencia y de querer proteger a una de las empresas organizadoras del festival.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la investigación?

En respuesta, la titular de la Fiscalía lamentó que el padre de la fotógrafa tenga esa idea.

“Nos apena mucho esta percepción por parte de algún de los familiares de Berenice. Creo que es muy importante tomar en cuenta que en estos casos hemos realizado una investigación exhaustiva con más de 120 entrevistas, decenas de peritajes, entre muchos otros actos de investigación que se han realizado, muy importante, una investigación objetiva”. — Bertha Alcalde Luján

Afirmó que la Fiscalía está determinada a encontrar a los culpables.

“Nosotros estamos determinados a que no vamos a encubrir a nadie pero tampoco vamos a fabricar culpables”. — Bertha Alcalde Luján

La fiscal agregó que por parte de la asesoría jurídica existe la petición de que se impute a una empresa en específico que estaba encargada de los accesos, que estaba encargada del boletaje entre otras cosas pero que no estaba relacionada con el tema de la grúa.

“Si recuerdan, fue la grúa que se cayó y por la cual desafortunadamente perdieron la vida tanto Miguel Ángel como Berenice”.

¿Quiénes deben responder por las omisiones?

Dijo que una de las familias “nos han pedido que ya avancemos con la judicialización y creemos que ya estamos listos con una investigación lo suficientemente exhaustiva para poder hacer imputaciones”.

Por eso, aseguró, están determinados a que no haya impunidad en este caso que impactó a la Ciudad de México.

Raúl Giles indicó que OCESA, co-organizadora del festival, y la empresa LOBO, encargada de la seguridad del evento, deben responder por las omisiones y negligencias que, agregó, costaron vidas.

