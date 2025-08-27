;

  28 AGO 2025

Lotería Nacional lanza sorteo “México con M de Migrante” para homenajear a paisanos

El Gran Sorteo Especial busca reconocer la labor de los migrantes y recaudar fondos para brindarles apoyo consular y legal en Estados Unidos.

Un vendedor de billetes de la Lotería Nacional muestra una planilla del sorteo

Alejandra Pérez Molina

La Lotería Nacional presentó el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer y apoyar a los migrantes mexicanos.

Se trata del primer sorteo con causa del Gobierno actual, que está destinado a apoyar a las y los paisanos migrantes, cuya labor es vital para la economía del país.

Objetivo del sorteo y homenaje a migrantes

En un evento realizado en Cuernavaca, Morelos, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que el sorteo es un gesto simbólico para honrar a los migrantes. Los billetes están inspirados en sus historias y frases.

Olivia Salomón subrayó que los migrantes no solo sostienen a sus familias a través de las remesas, sino que también son “héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana”. Los fondos recaudados, después de pagar los premios, se destinarán a servicios de apoyo consular y legal para los mexicanos en Estados Unidos.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que más de 350,000 morelenses residen en el extranjero y que en 2024 enviaron remesas por más de 22 mil millones de pesos. Expresó su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por su sensibilidad con la comunidad migrante y reiteró el compromiso del estado de acompañarlos.

Detalles del Gran Sorteo Especial

El sorteo “México con M de Migrante” se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas. Este sorteo, con una emisión de cuatro millones de “cachitos”, tendrá un valor acumulado de más de 424 millones de pesos en premios.

El Premio Mayor de 255 millones de pesos se dividirá en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno. Un solo “cachito” tiene un costo de 200 pesos.

Presentación de del sorteo de Lotería Nacional dedicado a las y los paisanos migrantes

La estructura de premios incluye:

  • 10 premios de 25.5 mdp.
  • 5 premios de 10 mdp cada uno.
  • 5 premios de 5 mdp cada uno.
  • 15 premios de 1 mdp cada uno.
  • 18 premios de 500 mil pesos cada uno.
  • 25 premios de 250 mil pesos cada uno.
  • 50 premios de 100 mil pesos cada uno.
  • 2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.
  • 2 premios por aproximación de 550 mil pesos.
  • 3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.
  • 3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.
  • 39 mil 999 reintegros.

