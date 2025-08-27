Ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora: la lluvia de pedradas a su caravana y el video viral que sacude la campaña

El presidente argentino Javier Milei vivió una jornada marcada por la tensión este miércoles. Todo había sido planeado, un recorrido de campaña en Lomas de Zamora, bastión del peronismo. Aquello terminó en un episodio de violencia que rápidamente sacudió el internet gracias a un video que se volvió viral.

Las imágenes muestran el momento en que un grupo de manifestantes lanza piedras y botellas contra la camioneta en la que viajaba Milei, acompañado de su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert. En segundos, la custodia presidencial forma un cerco con escudos, mientras, de fondo, se pueden escuchar los gritos de la multitud y el impacto de los objetos contra el vehículo.

La grabación, compartida desde un teléfono celular, recorrió las redes sociales en minutos, generando un efecto inmediato de indignación entre algunos sectores de la derecha argentina así como justificación en una que otra voz de oposición.

Milei resultó ileso, pero el hecho alcanzó relevancia al mostrar en tiempo real el nivel de hostilidad que enfrenta el mandatario en zonas consideradas adversas. El video no solo documenta el ataque, sino la evacuación improvisada: la camioneta es rodeada, los agentes empujan a los manifestantes hacia atrás, la actividad política se paraliza sin previo aviso.

La secuencia capturada se ha convertido en centro de debate. El oficialismo afirma la existencia de una escalada organizada por militantes kirchneristas que buscan boicotear los actos de Milei en territorio bonaerense. La oposición, en cambio, argumenta que la provocación ha sido el resultado de la narrativa hostil de Milei.

El episodio se produce a apenas diez días de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, consideradas clave para medir la fuerza de La Libertad Avanza frente al peronismo. Y ocurre también en un contexto donde Milei enfrenta acusaciones mediáticas por supuestos casos de corrupción en programas de salud, que sus aliados califican de “operación política”.

Más allá de la interpretación política, el video se instala como el documento visual de la jornada. En apenas 40 segundos condensa el choque entre la investidura presidencial y la calle, entre la apuesta por la exposición directa de Milei y los riesgos que ello conlleva. Lo que pudo ser un acto más de campaña terminó siendo un recordatorio de la fragilidad del orden en la arena pública argentina.

