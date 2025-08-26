Noche de Museos: Llega la octava edición cultural más divertida y llena de música, arte, ciencia y comunidad

La Noche de Museos es una de las más esperadas cada mes por todos los habitantes de la CDMX, y es que es la oportunidad perfecta para salir de la rutina en medio de la semana.

Noche de Museos agosto 2025

El miércoles 27 de agosto se vivirá la octava edición de las Noches de Museos que son los recintos culturales que tienen horarios extendidos para que miles de visitantes vayan a disfrutar distintos eventos especiales. Es por eso que te decimos cuáles son los museos más importantes para esta noche cultural.

Noche de Museos: Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana

En esta ocasión, se contará con recorridos guiados para que la ciudadanía conozca su labor, principalmente. El horario es de 18:00 a 21:00 hrs y aunque el acceso es completamente gratis y libre, deberás registrarte mandando un correo a museo.nal@cruzrojamexicana.org.mx

Noche de museos, Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana Ampliar

Noche de Museos: Museo Panteón De San Fernando

El recinto será sede del “Festival Afrodescendencias en la ciudad de México: Memoria histórica y resistencia”, donde además, se podrá disfrutar de cumbias rancheras a cargo de la banda “La Negra Mexa y sus cumbiancheras”. Todo a partir de las 18:30 hrs y la entrada es completamente libre y sin cupo limitado.

Noche de Museos: Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Una noche vibrante y musical con un concierto que transformará la literatura en sonidos con la presentación de Jairo Guerrero (Techxturas Sonoras). El horario es a partir de las 19:00 hrs, tampoco tiene límite de personas y es gratuito.

Noche de Museos, Museo Nacional de las Culturas del Mundo Ampliar

Noche de Museos: Ex Convento de Culhuacán

El sur de la CDMX tampoco se queda atrás, y es que el convento con su aura un tanto oscura y de terror, tendrán visitas guiadas a partir de las 18:00 hrs y después disfrutarás de un trío de guitarra. La entrada es gratuita.

Noche de Museos: FARO Aragón

Al norte de la ciudad no se pueden perder la proyección de ‘Perfume de Violetas’ y la cita es en punto de las 18:00 hrs. Para esta actividad requieres realizar un registro a través del correo servicios.culturales.faroaragon@gmail.com

Finalmente, puedes visitar el sitio oficial de Cultura CDMX para poder apartar la fecha y ver qué actividad es tu favorita. No olvides llegar con tiempo y avisarle a tu mejor compañía para que disfruten en comunidad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Abren el primer Museo de Arte Transfemenino en CDMX, un espacio incluyente para las prácticas artísticas