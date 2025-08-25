UMAD: las licenciaturas y maestrías con mayor demanda según el estudio del IMCO 2025

La Universidad Madero (UMAD) ha revelado las carreras con mayor demanda para el ciclo 2025, según el reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Este análisis destaca las licenciaturas y maestrías que mejor se alinean con las tendencias del mercado laboral y las nuevas necesidades sociales.

Las áreas de mayor interés para los estudiantes de la UMAD son el diseño industrial, la seguridad informática, la dirección de negocios, la imagen pública y la docencia.

Licenciaturas más solicitadas en la UMAD

Ingeniería en Diseño Industrial : Esta carrera atrae a estudiantes creativos, enfocados en el desarrollo de productos innovadores y sostenibles. La creciente necesidad de soluciones centradas en la experiencia del usuario posiciona a esta ingeniería como una opción clave para el futuro.

: Esta carrera atrae a estudiantes creativos, enfocados en el desarrollo de productos innovadores y sostenibles. La creciente necesidad de soluciones centradas en la experiencia del usuario posiciona a esta ingeniería como una opción clave para el futuro. Ingeniería en Seguridad Informática y Redes: En un mundo donde la ciberseguridad es una prioridad, esta ingeniería prepara a profesionales para proteger sistemas y redes de amenazas digitales. La alta demanda en el sector tecnológico convierte a esta especialidad en una de las más estratégicas.

Maestrías más demandadas en la UMAD

Maestría en Administración y Dirección de Negocios : Dirigida a quienes aspiran a roles de liderazgo, esta maestría fortalece competencias estratégicas, financieras y de gestión, esenciales para dirigir organizaciones en un entorno competitivo.

: Dirigida a quienes aspiran a roles de liderazgo, esta maestría fortalece competencias estratégicas, financieras y de gestión, esenciales para dirigir organizaciones en un entorno competitivo. Maestría en Imagen y Relaciones Públicas : Con una creciente conciencia sobre la reputación personal e institucional, este posgrado forma expertos en comunicación estratégica, relaciones públicas y manejo de crisis, habilidades indispensables en el ámbito corporativo, político y mediático.

: Con una creciente conciencia sobre la reputación personal e institucional, este posgrado forma expertos en comunicación estratégica, relaciones públicas y manejo de crisis, habilidades indispensables en el ámbito corporativo, político y mediático. Maestría en Docencia y Orientación Escolar: Este programa responde a la transformación educativa pospandemia, preparando a docentes y orientadores para enfrentar retos como la inclusión, la atención emocional y la innovación pedagógica.

La UMAD enfatiza que estos programas no solo satisfacen las demandas del mercado, sino que también promueven una formación integral y ética, alineada con sus valores institucionales y su compromiso con la excelencia académica.

Para más detalles sobre los programas académicos e inscripciones, puedes visitar el sitio web oficial de la UMAD.