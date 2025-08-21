Mujeres trans convocan a protesta en el Metro; Esta es la fecha, horario y estaciones en que planean el ingreso masivo

Mujeres y colectivas transfeministas han convocado a una protesta en el metro de la CDMX para exigir justicia contra el acto discriminatorio que sucedió en sus instalaciones entre una chica trans y una policía. Te contamos cuándo es el ingreso masivo y todo lo que tienes que saber sobre esta movilización.

¿Cuándo es el ingreso masivo al metro por mujeres trans y colectivas?

De acuerdo a las colectivas transfeministas y grupos de mujeres trans, se prepararán para realizar un ingreso masivo a los vagones exclusivos de mujeres del metro de la CDMX el próximo sábado 23 de agosto a las 18:00 hrs. Todo esto con el motivo de visibilización de esta población además, de exigir justicia por la acción discriminatoria que tuvo una policía del metro contra una mujer trans al querer ingresar a un vagón exclusivo de mujeres.

Aunque la policía ya fue removida del cargo y recibió un castigo, el apoyo y le exigencia por la tolerancia y eliminación de la transfobia no se hace esperar.

El punto de encuentro será el sábado en la Glorieta de los Insurgentes, sin embargo, no se sabe si se moverán a otras estaciones del metro de la CDMX o si será en distintos puntos del Sistema Colectivo Metro.

¿Qué sanciones recibió la policía?

La policía del metro que cometió actos de discriminación en contra de una mujer trans deberá enfrentarse a un proceso de capacitación sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y sobre equidad de género. Asimismo, se le ordenó una sanción y la COPRED condenó el acto, recordando que la discriminación en la capital del país es ilegal.

Recuerda que los vagones exclusivos del metro solo pueden viajar:

Mujeres de cualquier edad

Niñas

Niños menores de 12 años

Personas con discapacidad que requieran acompañamiento

