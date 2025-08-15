Sancionan a policía del metro que ejerció acciones discriminatorias contra una mujer transgénero en el metro de la CDMX

Sancionan a policía del metro por no dejar pasar a una mujer transgénero

Recientemente, un incidente en el Metro de la Ciudad de México ha generado controversia y reflexión sobre la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Una policía del Metro fue sancionada luego de que se negara a permitir el acceso de una mujer transgénero al vagón exclusivo para mujeres y menores de edad en la estación Merced.

La situación quedó grabada en video y (como es común en estos tiempos) rápidamente se viralizó, desatando opiniones divididas entre quienes apoyan a la oficial y quienes defienden los derechos de la mujer afectada.

¿Por qué fue sancionada la policía del metro?

La sanción contra la policía del metro se debió a que la oficial impidió que una mujer transgénero accediera al vagón destinado a mujeres y menores de edad, basándose en su identidad de género. Según lo que se escucha en el video, la policía le dijo a la mujer: “Estás en una área restringida de mujeres. Tú no eres mujer, eres caballero”. Este acto de discriminación fue lo que originó la sanción y la apertura de una investigación interna.

Lo que sigue es una clara violación a los derechos humanos de la persona afectada, que tiene el derecho de acceder a espacios públicos, incluido el transporte, sin sufrir discriminación por su identidad de género.

¿Qué acciones tomarán contra la policía del metro?

Además de la sanción que se le impuso, la policía del metro deberá enfrentarse a un proceso de capacitación sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y sobre equidad de género. Esta formación será parte del correctivo disciplinario que la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la Policía Bancaria Industrial le asignará, y se integrará al expediente de la agente.

Los vagones exclusivos están destinados a mujeres y menores de 12 años, en horario permanente, los 7 días de la semana. En caso de sufrir alguna agresión, comunícate a la Línea SOS de Mujeres *765, para recibir atención especializada en casos de violencia de género. pic.twitter.com/ahcHyEcv4P — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2025

Esta sanción busca no solo corregir el comportamiento de la policía, sino también educar y sensibilizar a todos los elementos de seguridad en temas de inclusión, respeto y derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también destacó que este tipo de situaciones no son toleradas y que se están tomando medidas para que el personal del Metro esté mejor capacitado para evitar incidentes similares en el futuro.

Este caso pone en evidencia la importancia de garantizar el respeto a los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad de género, y cómo la discriminación en espacios públicos debe ser erradicada con educación y sanciones justas.

