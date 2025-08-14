Nuevos requisitos para VISA: ¿Quiénes deben presentarse a la entrevista presencial a partir de septiembre de 2025?

A partir del 2 de septiembre de 2025, los nuevos requisitos para VISA entrarán en vigor y cambiarán el proceso de obtención de la visa para los mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos. En particular, estos cambios afectarán a las personas de 14 a 79 años, quienes deberán presentarse en persona a una entrevista en el consulado de Estados Unidos.

Este cambio, que aplica tanto para solicitudes de visa de turismo como de negocios, marca un punto importante en las actualizaciones de los procedimientos de visa.

¿Cuáles serán los requisitos para las personas de 14 a 79 años?

Los solicitantes que se encuentren dentro del rango de edad de 14 a 79 años deberán asistir a una entrevista presencial como parte de su trámite para obtener una visa de no inmigrante. Antes de este anuncio, este grupo de personas podía beneficiarse de una exención de entrevista, pero ahora, con los nuevos requisitos, deberán acudir al consulado para que un oficial consular verifique la información presentada en el formulario DS-160.

Además, es importante recordar que, para cada caso, puede haber documentos y requisitos específicos que los solicitantes deben cumplir, por lo que se recomienda consultar el portal de citas del gobierno estadounidense.

¿Estos cambios aplican para México?

Sí, estos nuevos requisitos para VISA sí afectan a los mexicanos que estén tramitando su visa de no inmigrante. A partir de la fecha mencionada, los mexicanos que se encuentren en el rango de edad de 14 a 79 años deberán presentarse a la entrevista presencial en el consulado de Estados Unidos, ya que ya no calificarán para la exención que antes era común.

Aunque hay algunos grupos que sí están exentos de esta nueva medida, como aquellos que solicitan visas diplomáticas o de categorías específicas, para la mayoría de los mexicanos, este proceso de entrevista se vuelve obligatorio.

Además de esta modificación, también hay otros cambios que están afectando el proceso de solicitud, como la reducción de la ventana de tiempo para renovar la visa sin entrevista, pasando de 48 meses a solo 12 meses después de la fecha de vencimiento. Esta medida también ha generado cierto impacto entre los solicitantes frecuentes de visa.

Si bien es un cambio importante, es fundamental estar al tanto de estos nuevos requisitos para VISA para evitar cualquier inconveniente y para asegurarse de tener toda la documentación necesaria para el proceso. Para más detalles sobre cómo afectarán estas nuevas regulaciones a tu solicitud, consulta siempre el portal oficial del gobierno estadounidense.

