Sora, la nueva herramienta de Inteligencia Artificial en el mercado

La empresa creadora del Chat GPT, OpenAI lanza una nueva herramienta, se trata de un nuevo modelo enfocado a vídeo mediante Inteligencia Artificial, con el que podrás crear y modificar producciones existentes y editarlas ¿cómo? a través de un prompt de texto.

La referencia podría decirse que es tal cual con las imágenes, pero tiene un nivel más alto de complejidad, el realismo que demuestra es impresionante y genera muchas dudas sin respuesta en cuanto al desarrollador llamado SORA. Ésta se anticipa que podrá ser utilizada por apple.

La empresa lanzó un video mostrando las capacidades de esta IA, lo que hizo que el público pidiera información del lanzamiento. A lo que podemos responder que aún no hay fecha de lanzamiento, OpenAI anticipa que quieren seguir haciendo pruebas hasta que tengan certeza de que es segura para los usuarios. .

Sora no se limita al video, de hecho cuenta con múltiples tareas que podrá realizar ¿quieres saber cuáles?:

Vídeos realizados con IA : mediante una introducción puedes darle datos precisos a Sora para que desarrolle escenas de un video, todo se pone en prompt de texto siendo tan concreto como desees.

: mediante una introducción puedes darle datos precisos a para que desarrolle escenas de un video, todo se pone en prompt de texto siendo tan concreto como desees. Modificación de vídeo: ¿tienes un video que quieres potenciar? indícale a Sora que quieres cambiar el fondo del escenario y lo hará por ti.a.

¿tienes un video que quieres potenciar? indícale a Sora que quieres cambiar el fondo del escenario y lo hará por ti.a. Fusión de dos vídeo : puedes jugar con el contexto de dos videos y crear uno solo: OpenAI subió un video donde se ve una mariposa volando y otro vídeo de un dron sobrevolando una ciudad. Pues bien, ambos vídeos mezclados resultan en esa mariposa sobrevolando la ciudad.

: puedes jugar con el contexto de dos videos y crear uno solo: OpenAI subió un video donde se ve una mariposa volando y otro vídeo de un dron sobrevolando una ciudad. Pues bien, ambos vídeos mezclados resultan en esa mariposa sobrevolando la ciudad. Dar vida a fotografías estáticas: Cualquier foto que tengas puede ser sacada del formato estático a una escena donde se mueva, interactue y tena un nuevo fondo.

Puede sonar similar a otras aplicaciones o programas, lo que la diferencia es su capacidad de “dar vida” mediante una interpretación artificial. Por lo pronto solo puede crear 60 segundos de video, lo que podría limitar su capacidad, pero con las mejoras que hagan no se sabe hasta cuántos minutos u horas podría llegar.

De manera anticipada sabemos que no tendrá costo en su versión GPT-3.5, mientras que la versión más avanzada se llama ChatGPT Plus, se basa en GPT-4 y es de pago. Probablemente los usuarios de apple sean quienes puedan utilizarlo primero, pero eso no descarta que Android o Windows puedan utilizarlo en sus modelos más recientes. La última palabra la tiene Open Ai, mientras tanto esperaremos a que hagan el lanzamiento.