Joven salva a adulto mayor y evita que sea agredido por un cocodrilo mientras nadaba en un canal en Tampico

En redes sociales, se viralizó un video en donde se observa a un joven ayudando a un señor de la tercera edad que se encontraba nadando en un canal de Tampico y que estaba por ser agredido por un cocodrilo. Rápidamente el video le dio la vuelta al país y hasta sus familiares se trasladaron al lugar. Te contamos toda la historia que se desató luego del video.

Señor es salvado de ser agredido por un cocodrilo por un joven

En el canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, un señor se encontraba nadando en sus interiores cuando de repente se encontró con un joven que estaba realizando un video. El joven es un creador de contenido de nombre Moisés Jones, y fue él quien registró el incidente en cámaras.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Xin Xin: ¿Cómo llegó a México? Esta es la historia de la panda mexicana más querida

Él mismo relató que iba creando contenido cuando de repente observó al adulto mayor tratando de nadar hacia la orilla, por lo que le ayudó a salir y ambos se percataron de la presencia del cocodrilo, el cual ya lo acechaba.

Hasta el momento no se han esclarecido los motivos por los que el adulto mayor estaba nadando en el canal de cortadura, sin embargo, el video fue tan viral que de inmediato se identificó al sujeto. Se trata del señor Hermenegildo Uribe de 87 años, originario de San Luis Potosí y que supuestamente había sido reportado como desaparecido desde el 11 de agosto.

Ya merito se lo traga JUANCHO el cocodrilo que esta en el CANAL DE LA CORTADURA en #Tampico el octagenio Hermenegildo Uribe es de #cdvalles y andaba perdido

Un Joven logra jalarlo y sacarlodel canal

Se ve claramente que el "drilo" iba detras del sr pic.twitter.com/1adBuoJXwf — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) August 13, 2025

Gracias al video, sus familiares supieron que se encontraba con bien y viajaron a Tampico para regresarlo a casa sano y salvo.

Este incidente no solo es un recordatorio de la importancia de la tecnología y las redes sociales en situaciones de emergencia, sino también de cómo, a veces, un simple gesto puede cambiar el curso de la vida de una persona. Afortunadamente, el joven Moisés Jones no solo compartió su contenido, sino que también mostró un gran valor al intervenir en una situación que pudo haber tenido un desenlace mucho más trágico.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Las mariposas monarcas celebran un gran aumento en su población! Aquí te contamos cómo ocurrió