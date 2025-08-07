“La música es una compañera incondicional de vida: Iván López Reynoso.

Hace unas semanas en redes sociales la Ópera de Atlanta publicó: “Cuando el maestro Reynoso subió al podio por Macbeth, supimos que algo extraordinario había comenzado. Su arte, pasión e intuición teatral causaron una profunda impresión y ahora es oficial: él nos llevará hacia el futuro”.

Así, se anunció que Iván López Reynoso; será el nuevo director principal de la Ópera de Atlanta, y sobre su nuevo cargo y la relación de su vida con la música, platicó con W radio.

“Yo no me acuerdo cuándo decidí ser director de Orquesta, quizás fue cuando yo tenía dos añitos que me adentré al mundo de la música. Mis papás no son músicos, o sea, fue una coincidencia de vida de esas que tocan, que tienes la fortuna que decides muy pequeño qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Me enamoró la película Fantasía de Disney, fue, digámoslo así, el impulso que me dio la vida para tomar este camino”.

TE PUEDE INTERESAR: Sir Bryn Terfel, el barítono que viste en Televisión, por primera vez en México

Iván es un joven que ha destacado junto a otros nombres mexicanos en la música clásica. Nació en Guanajuato en 1990, es titulado con mención honorífica de la Escuela de Música Vida y Movimiento. Considerado el director de orquesta mexicano mas importante de su generación, h dirigido a la Philharmonia Zürich, Orquesta y Coro Nacionales de España, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Estatal de Braunschweig, la Milwaukee Symphony Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Minería, Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, entre otras.

“ Y desde los dos años, estudié violín, estudié piano, estudié canto, estudié dirección, hasta llegar ahora a donde estoy, que estoy muy, muy contento, muy agradecido con la carrera que estoy teniendo. Y efectivamente, la música, las artes en general son un complemento de nuestra vida, no son un lujo, no se necesita ser letrado, no se necesita ser experto para entenderlo, para acercarse a ello. Como todo lo que nos hace disfrutar, nos hace enriquecer el lado espiritual de nuestra vida, es solo cuestión de atrevernos a dar ese paso y de verdad, yo les aseguro a todos los que se acerquen a la cultura, que una vez que entren en contacto con ella, con la música, con un concierto en vivo, con una buena orquesta, con un buen programa, les va a transformar su percepción y creo que puede ser convertirse en una compañera de vida incondicional la música”.

Para saber mas sobre el maestro Iván López Reynoso, entra en: https://www.ivanlopezreynoso.com/semblanza

TE PUEDE INTERESAR: La Última Reverencia al Príncipe