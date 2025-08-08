Yucatán presenta campaña “Santuario Maya” para impulsar turismo comunitario

El gobierno de Yucatán presentó su campaña “Santuario Maya”, estrategia de promoción turística que busca incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales, así como ampliar su estancia promedio en el estado.

El lanzamiento realizado en la Ciudad de México y encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, plantea fortalecer el turismo comunitario y promover experiencias que integren zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos, gastronomía y tradiciones locales.

De acuerdo con el anuncio, el plan incluye la difusión de sitios como Chichén Itzá, Uxmal y Chacmultún, así como rutas hacia haciendas, mercados y comunidades mayas. También contempla segmentos especializados como turismo de lujo, bienestar y reuniones.

La estrategia busca aprovechar la infraestructura turística existente, que incluye hoteles boutique y servicios para eventos, además de la conectividad terrestre que ofrece el Tren Maya con destinos como Cancún, Tulum, Campeche e Izamal, y la red aérea con vuelos nacionales e internacionales desde Mérida.

Autoridades estatales señalaron que el objetivo es diversificar la oferta y distribuir los beneficios económicos del turismo de forma equilibrada en distintas regiones del estado.

En el evento participaron el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco.