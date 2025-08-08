;

Tarjeta Rosa en Guanajuato 2025: Fecha del pago de agosto del apoyo de 6 mil pesos para mujeres de 25 y 45 años

El programa también ofrece servicios como asistencia médica, plomería, electricidad, etc.

Edgar Herrera López

Desde febrero, cuando se realizó la primera dispersión del apoyo, mujeres de entre 25 y 45 años en el estado de Guanajuato han podido acceder al programa Tarjeta Rosa, que otorga 6 mil pesos por beneficiaria, además de servicios como asistencia médica, plomería, electricidad, cerrajería, entre otros.

Y ahora que comienza agosto, toca revisar cuándo se entregará el siguiente depósito de este apoyo en el estado.

¿Cuándo se paga la Tarjeta Rosa en Guanajuato este mes?

De acuerdo con el calendario que se dio a conocer desde el inicio del año, el pago correspondiente a agosto se realizará el próximo viernes 15, por lo que las beneficiarias recibirán su cuarto depósito del 2025.

Después de este pago, quedarán solo dos depósitos pendientes, que esta´n programados para el 15 de octubre y el 15 de noviembre, para así cerrar el calendario de este programa.

¿Cuándo se paga la Tarjeta Rosa en Guanajuato en agosto 2025?

