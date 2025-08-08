Tarjeta Rosa en Guanajuato 2025: Fecha del pago de agosto del apoyo de 6 mil pesos para mujeres de 25 y 45 años.

Desde febrero, cuando se realizó la primera dispersión del apoyo, mujeres de entre 25 y 45 años en el estado de Guanajuato han podido acceder al programa Tarjeta Rosa, que otorga 6 mil pesos por beneficiaria, además de servicios como asistencia médica, plomería, electricidad, cerrajería, entre otros.

Y ahora que comienza agosto, toca revisar cuándo se entregará el siguiente depósito de este apoyo en el estado.

No es solo un apoyo económico 💵. Con Tarjeta Rosa, accedes a servicios médicos 🩺, asesoría legal 👩‍⚖️, apoyo en casa 🛠️, auxilio vial 🛞 y respaldo en momentos difíciles 🕊️.



Llama al 55 95 589 376 o entra desde tu app de Tarjeta Rosa 📱. pic.twitter.com/mkbdrdLLes — Secretaría del Nuevo Comienzo (@comienzogente) August 1, 2025

¿Cuándo se paga la Tarjeta Rosa en Guanajuato este mes?

De acuerdo con el calendario que se dio a conocer desde el inicio del año, el pago correspondiente a agosto se realizará el próximo viernes 15, por lo que las beneficiarias recibirán su cuarto depósito del 2025.

Después de este pago, quedarán solo dos depósitos pendientes, que esta´n programados para el 15 de octubre y el 15 de noviembre, para así cerrar el calendario de este programa.

