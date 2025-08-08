CFE revisa avances en reintegración de procesos sustantivos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE). Realizó la primera Reunión Nacional de la Dirección de Operación, en la que se revisaron avances y retos tras la reintegración de sus pocesos sustantivos, generación, transmisión y distribución, derivada de la Reforma Energética de 2024.

En el encuentro, encabezado por la directora general, Emilia Calleja, se abordaron acciones para mejorar la coordinación entre áreas , fortalecer la planeación centralizada y mantener márgenes de reserva superiores al 12% durante picos de demanda. También se discutió la incorporación de la Coordinación Comercial a la Subdirección de Distribución, con el objetivo de optimizar el servicio a más de 49 millones de usuarios.

Entre los proyectos en marcha, se informó sobre la entrada en operación de centrales como Mexicali Oriente, Salamanca, San Luis Potosí y Altar, así como la construcción de los Ciclos Combinados González Ortega y San Luis Río Colorado para abastecer la demanda creciente en Baja California, con una reducción estimada de 2.8 millones de toneladas de CO₂ al año.

En materia de infraestructura, la Red de Transmisión asociada a la central González Ortega incrementará su capacidad de 650 MW, mientras que en distribución se sumarán 470 MVAS, lo que, según estimaciones, cubrirá la demanda de los próximos ocho años.

La reunión incluyó reportes de mantenimiento preventivo para reducir incidentes, estrategias de seguridad física para proteger instalaciones y activos, así como el análisis de condiciones específicas en regiones con alta demanda y temperaturas extremas.

Al evento asistieron directivos de las coordinaciones regionales de generación, gerencias regionales de transmisión y divisionales de distribución.