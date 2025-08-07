Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué coches no circulan este jueves 7 de agosto? / ©fitopardo

Antes de salir a las calles del Valle de México, consulta si tu automóvil podrá circular este jueves 7 de agosto o si tendrá que quedarse estacionado en casa.

Recuerda que el programa ambiental Hoy No Circula está hecho con el fin de minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello, de no respetarlo podrías recibir una multa o peor una infracción.

Las multas por no respetar este programa ambiental pueden ir de los 2 mil 75 pesos a los 3 mil 112 pesos.

Carros que no circulan el jueves

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no tienen permitido manejar este día:

Vehículos con engomado color verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Carros que sí pueden circular el 7 de agosto

Estos carros no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:

Hologramas 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos conducidos por personal de salud.

Vehículos con placas de discapacitado.

Motocicletas.

El horario del Hoy no Circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.