Día Mundial de las Carreteras: origen, significado y los retos que enfrenta la red vial global

El Día Mundial de las Carreteras se celebra cada 11 de octubre para recordar la importancia de las vías terrestres en la conectividad global y el desarrollo económico. La fecha conmemora el primer Congreso Mundial de Carreteras, realizado en París en 1908, considerado el punto de partida de la cooperación internacional en infraestructura vial.

La efeméride no cuenta con reconocimiento oficial por parte de Naciones Unidas, pero ha ganado visibilidad a través de la iniciativa WorldRoadDay.org, que promueve cada año la reflexión sobre el papel de las carreteras en la vida social y cultural. Su propósito es sencillo, reconocer que las carreteras no son solo obra pública, sino también escenarios de comunicación, libertad y memoria colectiva.

Una red que sostiene al planeta

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito provocan alrededor de 1.19 millones de muertes al año, lo que los convierte en una de las principales causas de fallecimiento entre jóvenes de 5 a 29 años. A ello se suman los costos económicos y sociales derivados de los siniestros viales.

La ONU y la OMS impulsan también otras conmemoraciones relacionadas, como el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico (tercer domingo de noviembre) y el Día Internacional del Mantenimiento de Carreteras (7 de abril), que buscan fortalecer la cultura de prevención y cuidado de la infraestructura.

Brechas y desafíos globales

Estudios recientes basados en imágenes satelitales estiman que millones de kilómetros de carreteras en el mundo permanecen sin pavimentar, especialmente en regiones rurales de África y Asia. La International Road Federation (IRF), a través de su informe World Road Statistics, documenta que esta desigualdad en infraestructura limita el acceso a servicios básicos y acentúa las brechas de desarrollo.

Más allá de los números, el Día Mundial de las Carreteras busca recordar que las vías no solo conectan ciudades: sostienen la movilidad de las personas y el pulso económico del planeta. Un recordatorio de que el asfalto, aunque cotidiano, sigue siendo uno de los escenarios más determinantes de la vida moderna.